Mosca esorta gli stranieri a lasciare Kiev in vista di nuovi raid

AGI - La Russia ha lanciato un nuovo appello a diplomatici e stranieri perché lascino Kiev, avvertendo la capitale ucraina di nuovi attacchi "massicci", in una dichiarazione del suo ministero degli Esteri. Mosca continua a bombardare l'Ucraina con raffiche di droni e missili e nelle ultime settimane ha intensificato gli attacchi contro la capitale dell'Ucraina, prendendo di mira infrastrutture chiave.
In una dichiarazione, il ministero degli Esteri russo ha affermato di "aver precedentemente esortato i cittadini stranieri e i diplomatici presenti a Kiev a lasciare la città e ad astenersi dal visitare l'Ucraina". "Notiamo con preoccupazione che non tutti hanno prestato ascolto a questi avvertimenti e che alcune persone si espongono consapevolmente a un pericolo mortale", ha dichiarato il ministero. "Le Forze armate della Federazione Russa continueranno a sferrare massicci attacchi di rappresaglia", ha avvertito. Il ministero ha inoltre affermato che "la responsabilità di eventuali conseguenze negative ricade interamente su chi ignora questo avvertimento".
Venerdì il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha detto che la città dovrebbe ora essere in assetto di guerra, perché il nemico "sta dilaniando Kiev" con attacchi a ponti e infrastrutture energetiche. Il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato il suo omologo russo, Vladimir Putin, di aver stracciato le regole dei conflitti armati autorizzando attacchi massicci contro zone civili, un'accusa che il Cremlino ha respinto.
"We are entering a completely new and unprecedented reality" – Vladimir #Putin on the coming global changes.— MFA Russia (@mfa_russia) October 1, 2026
Humanity has not yet fully comprehended the true magnitude of the challenge it faces.
Our entire way of living is changing. pic.twitter.com/fibS340TKm
La Russia ha colpito un altro ponte a Kiev
Un attacco russo ha colpito un ponte importante di Kiev, lo ha riferito il sindaco della capitale, in un nuovo raid contro le infrastrutture ucraine che ha causato il caos nel traffico. L'attacco al ponte settentrionale, arrivato dopo un allarme droni, segue di un giorno quello al ponte meridionale, colpito in un'ondata di raid che secondo i funzionari cittadini "sta dilaniando Kiev".
"Il ponte settentrionale è stato colpito. I servizi di emergenza si stanno recando sul posto", ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. In un successivo aggiornamento, Klitschko ha detto che l'attacco ha danneggiato il manto stradale e i fili dei filobus sul ponte.
"Il traffico sul ponte dalla riva sinistra a quella destra è attualmente bloccato", ha aggiunto Klitschko. L'ultimo raid segue diversi attacchi ai valichi sul fiume Dnipro che collegano la parte orientale e quella occidentale della capitale.
Le chiusure di venerdì
Venerdì le autorità hanno chiuso il ponte meridionale, uno dei principali di Kiev, e limitato la circolazione su un altro, dopo un'ondata di attacchi condotti con droni veloci a propulsione a getto, causando una forte congestione del traffico in tutta la capitale. Lunghe file di auto e autobus fermi hanno intasato le strade principali, mentre i pendolari cercavano percorsi alternativi e alcuni sono stati costretti a proseguire a piedi. Il ponte meridionale è uno degli otto valichi che collegano le due sponde di Kiev. La struttura strallata era già stata colpita più volte da giovedì, secondo i funzionari cittadini. Venerdì Klitschko ha avvertito che la capitale dovrebbe ora essere in assetto di guerra.
Interruzioni di corrente e acqua a Donetsk
Un attacco ucraino, la notte scorsa, ha provocato interruzioni nell'erogazione di corrente e di acqua in diverse zone del Donetsk occupato dai russi. Lo hanno riferito fonti locali. "Durante la notte, il nemico ha attaccato di nuovo le nostre strutture energetiche. Purtroppo, ci sono stati danni in diversi distretti di Donetsk e Makeyevka", ha riferito sui social media Andrei Chertov, uno dei leader locali.