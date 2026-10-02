Spazio: la Crew-13 raggiunge la Iss, aggancio record in 8 ore

AGI - La missione Crew-13 della Nasa e di SpaceX ha raggiunto la Stazione spaziale internazionale in 7 ore e 55 minuti dal lancio, segnando, secondo l'agenzia americana, il più rapido aggancio di una navicella statunitense al laboratorio orbitale. La capsula Dragon si è unita autonomamente al modulo Harmony e i quattro membri dell'equipaggio sono poi entrati nella stazione.
La missione nello Spazio di Crew-13
Partita da Cape Canaveral, in Florida, a bordo di un razzo Falcon 9, la missione comprende gli astronauti americani Jessica Watkins, comandante, e Luke Delaney, pilota, il canadese Joshua Kutryk e il cosmonauta russo Sergei Teteryatnikov, specialisti di missione.
I voli incrociati tra Roscosmos e Nasa
La partecipazione di Teteryatnikov rientra nell'accordo sui voli incrociati tra Roscosmos e Nasa. Watkins, che aveva trascorso 170 giorni sulla Iss nel 2022, è diventata la prima astronauta della Nasa a volare due volte a bordo di una Dragon. Nei prossimi mesi, i quattro si uniranno alla Spedizione 75 e condurranno esperimenti su tessuti derivati da cellule staminali umane per studiare malattie cardiache e Parkinson, oltre a ricerche sulla coltivazione di alimenti nello spazio e sulle alterazioni del flusso sanguigno in microgravità.
Il passaggio di consegne con Crew-12
Il lancio era inizialmente previsto per il 12 settembre, ma era stato rinviato a causa di una perdita nel sistema di propulsione della Dragon, riparata dai tecnici prima della partenza. Dopo le istruzioni sulle procedure di sicurezza e un periodo di adattamento alla microgravità, Crew-13 completerà il passaggio di consegne con Crew-12.
Il rientro sulla Terra di quest'ultimo equipaggio — composto dal russo Andrei Fedyayev, dagli americani Jessica Meir e Jack Hathaway e dalla francese dell'Esa Sophie Adenot — è previsto per il 5 ottobre a bordo di una Crew Dragon.