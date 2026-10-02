Kaliningrad, punto di forza e di debolezza per Mosca

AGI - La Russia ha avvertito che sarebbe pronta a ricorrere a "tutto il suo arsenale, armi nucleari incluse, per difendere il proprio territorio qualora i Paesi della Nato tentassero di isolare la regione di Kaliningrad dal resto del Paese". Le minacce nucleari di Mosca non sono una novità, ma alcuni analisti invitano a non sottovalutare la situazione.
Il ruolo strategico di Kaliningrad
Precedentemente città tedesca con il nome di Königsberg e capitale della Prussia Orientale, Kaliningrad divenne parte dell'Unione Sovietica dopo che l'Armata Rossa la conquistò nell'aprile 1945 e gli Alleati vittoriosi divisero la Prussia Orientale alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Incastonata tra Lituania e Polonia, l'exclave da circa un milione di abitanti fornisce alla Russia una piattaforma strategica per la difesa aerea, le forze missilistiche e navali, in grado di proiettare potenza nell'Europa settentrionale e centrale. Allo stesso tempo rappresenta un punto di pressione potenzialmente vulnerabile per il Cremlino, a causa della sua posizione tra due Stati membri dell'Unione Europea e della Nato e delle difficoltà nel mantenere o rafforzare le linee di rifornimento in caso di conflitto.
Il Corridoio di Suwalki e la sicurezza del Baltico
Accanto a Kaliningrad si trova il Corridoio di Suwalki, una fascia territoriale che la Nato si prepara a difendere da anni. Un'eventuale mossa russa in quest'area potrebbe infatti isolare gli Stati baltici dal resto dell'Alleanza Atlantica, rendendolo uno dei punti più delicati della sicurezza europea.
Cosa ha portato all'aumento delle tensioni
Dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, la Nato ha rafforzato in modo significativo il proprio fianco orientale. L'Alleanza si è ampliata nella regione con l'ingresso di Finlandia e Svezia rispettivamente nel 2023 e nel 2024.
Ad agosto, l'Alleanza Atlantica ha svolto esercitazioni aeree sopra la Polonia nord-orientale, vicino all'exclave, mentre si diffondevano indiscrezioni secondo cui la Nato starebbe valutando un possibile blocco aereo e navale di Kaliningrad. Di recente il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha sostenuto che l'Alleanza dovrebbe condurre esercitazioni militari più incisive vicino all'exclave per sfruttare le vulnerabilità strategiche di Mosca e costringere Vladimir Putin a ridistribuire parte delle truppe lontano dall'Ucraina.
La posizione della Nato
La Nato ha sempre spiegato di aver rafforzato la propria presenza nel Mar Baltico anche in risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alle minacce contro le infrastrutture energetiche e le reti di comunicazione sottomarine, considerate essenziali per la sicurezza dell'area.
In merito agli avvertimenti provenienti da Mosca, l'Alleanza ha invitato la Russia a interrompere quello che definisce un comportamento sempre più sconsiderato, ribadendo al contempo la natura difensiva delle proprie attività militari.
I timori di un attacco sotto falsa bandiera
Secondo diversi analisti, le minacce russe formulate negli ultimi giorni presentano caratteristiche diverse rispetto al passato. Mosca avrebbe infatti messo per iscritto le proprie accuse in un messaggio indirizzato alla Nato, classificato e noto solo attraverso alcuni estratti trapelati.
Le autorità russe e le ambasciate di Mosca in Europa stanno rilanciando ripetutamente gli allarmi sul rischio di un presunto assedio di Kaliningrad. Secondo Olga Lautman, senior fellow del Center for European Policy Analysis (Cepa), questa campagna comunicativa potrebbe mirare a "gettare le basi per un'operazione sotto falsa bandiera".
La narrativa strategica del Cremlino
La Russia tende spesso a rappresentare le proprie azioni offensive come una risposta difensiva. Nella visione strategica del Cremlino, l'espansione della Nato e le esercitazioni militari nei Paesi confinanti vengono considerate una minaccia diretta alla sicurezza nazionale.
Da questa impostazione deriva l'idea che Mosca debba agire preventivamente per difendere i propri interessi strategici. È uno degli elementi chiave che gli osservatori utilizzano per interpretare le dichiarazioni provenienti dalle autorità russe.
Tra deterrenza e rischio di escalation
"Perché Mosca si sta impegnando così tanto per convincere tutti che la Nato si sta preparando ad assediare Kaliningrad?", si chiede Lautman. Secondo l'analista, potrebbe trattarsi di un'ulteriore campagna di allarmismo finalizzata a spaventare l'opinione pubblica europea con la prospettiva di una guerra diretta tra Russia e Nato e a ridurre il sostegno occidentale all'Ucraina.
Tuttavia, alla luce degli avvertimenti provenienti da varie agenzie di intelligence europee su possibili operazioni sotto falsa bandiera e considerando la lunga tradizione russa nel presentare minacce esterne come giustificazione delle proprie azioni, la situazione continua a essere osservata con particolare attenzione dagli analisti della sicurezza internazionale.