Colazione da Tiffany: il diamante che Audrey Hepburn non indossò

AGI - Il vestito nero, i guanti da opera, lo chignon alto: l'immagine di Audrey Hepburn nei panni di Holly Golightly è entrata da tempo nell'immaginario collettivo. Ma nel film "Colazione da Tiffany", che ancora oggi continua a conquistare nuovi spettatori, c'è un dettaglio che sfugge ai più. Di tutti i gioielli associati alla pellicola, ce n'è uno solo prestato davvero dalla maison, e l'attrice non lo indossa mai in una scena.
Il "Diamante Tiffany" ha una storia che precede di molto il cinema. Venne trovato nel 1877 nella miniera di Kimberley, in Sudafrica. Nel 1898 Charles Lewis Tiffany, fondatore della casa di gioielli, lo acquistò per 18.000 dollari, una cifra considerevole per l'epoca, e lo mandò a Parigi. Lì il taglio lo ridusse a 128,54 carati, con 82 sfaccettature, poco più della metà della grandezza originaria, per esaltarne la brillantezza. Oggi la maison lo considera tra i diamanti gialli fancy più grandi e pregiati al mondo.
Audrey Hepburn’s 1961 ‘Breakfast at Tiffany’s’ Only Featured One Tiffany & Co. Diamond. And It Was Discovered 189 Years Ago https://t.co/iqNJFHtmGR— People (@people) October 2, 2026
Il diamante nel film
Per il film, la pietra fu montata dal designer Jean Schlumberger in una ghirlanda di nastri di diamanti. Hepburn la indossò per le immagini promozionali, ma non nelle riprese. Il diamante compare comunque nella pellicola, in una teca, mentre la macchina da presa passa dagli occhi spalancati di Holly alle vetrine.
Girare quella sequenza richiese un apparato imponente. Il New York Herald Tribune raccontò una giornata di lavorazione nel negozio di Fifth Avenue, nell'ottobre 1960. Secondo il resoconto, ripubblicato da British Vogue nell'aprile 2026, furono impiegati settantacinque tecnici, due dozzine di comparse, venti commessi, trenta dirigenti e diverse guardie. Il conto salì a 45.000 dollari, perché essendo domenica tutti furono pagati il doppio.
Tiffany & Co. conferma che fu il primo film girato nel suo negozio principale. Seguirono Insonnia d'amore nel 1993 e Sweet Home Alabama nel 2002.
Le quattro donne che lo hanno portato
Audrey Hepburn, scomparsa nel 1993 a 63 anni, è una delle sole quattro donne al mondo ad aver portato la pietra. La prima fu Mary Whitehouse, che la indossò al Tiffany Ball del 1957 a Newport, nel Rhode Island.
The priceless Tiffany Diamond has only been worn by three women since its discovery in 1877. Today, @Beyonce becomes the first Black woman and fourth person to wear the legendary stone. #AboutLove #TiffanyAndCo pic.twitter.com/p2j4k4qOka— Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) August 23, 2021
Dopo l'attrice è stata la volta di Lady Gaga, con un abito di Alexander McQueen, alla cerimonia degli Oscar del 2019. Nel 2021 è toccato a Beyoncé nella campagna "About Love" di Tiffany & Co.