La Russia colpisce una scuola a Kiev. Danneggiato un ponte

AGI - Ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Si intensifica l’offensiva di Mosca che nelle ultime ore ha colpito una scuola a Kiev e diversi centri logistici a Odessa. Gli studenti sono riusciti a mettersi in salvo nel rifugio sotterraneo vicino all'istituto. A Sumy, invece, nella parte nord-orientale del Paese sono morte due persone e altre quindici sono rimaste ferite.
Bombe russe pure contro un centro per la ricerca nucleare: nessun danno al reattore o pericoli per la sicurezza. Sempre nella capitale ucraina, un importante ponte che collega la parte orientale e quella occidentale della città è stato colpito dai droni e danneggiato.
L’Ucraina risponde ‘martellando’ gli impianti energetici della Russia. “Abbiamo ottenuto importanti risultati", rivendica Zelensky rivendicando attacchi contro un impianto petrolifero nella regione di Samara e un deposito di rifornimenti nella regione di Briansk.
Raid della Russia contro un sito nucleare a Kiev
Le forze russe hanno bombardato ieri pomeriggio l'istituto per la Ricerca nucleare di Kiev. Secondo l'ispettorato statale di controllo, il reattore non ha riportato danni. Lo ha riferito Ukrinform. L'attacco nel tardo pomeriggio di ieri ed è stato reso oggi. La caduta del drone ha provocato un incendio subito spento. "Il reattore e i sistemi di la sicurezza non sono stati danneggiati. Non sono state registrate variazioni nei livelli di radiazione", ha riportato Ukrinform.
Il reattore è in stato di spegnimento dal febbraio del 2022, quando è iniziata l'invasione russa. Il funzionamento è limitato alla manutenzione ordinaria dei sistemi di sicurezza.
Colpito un ponte a Kiev
Due droni russi hanno colpito un importante ponte che collega la parte orientale e quella occidentale di Kiev. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. I droni hanno colpito la sezione di sostegno del Ponte meridionale (Pivdennyi Mist), ha scritto Klitschko su Telegram, aggiungendo che "al momento, i servizi della metropolitana e il trasporto pubblico di superficie che attraversano il ponte sono stati sospesi".
Negli ultimi mesi la Russia ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni e missili contro Kiev, mantenendo la capitale in uno stato di allerta quasi costante. Le immagini diffuse su Telegram mostrano un'esplosione vicino a uno dei piloni del ponte, che serve sia il traffico stradale che i treni della metropolitana di Kiev.
Un filmato mostra una colonna di denso fumo nero levarsi dal ponte, un'arteria di trasporto fondamentale che attraversa il fiume Dnepr, il quale divide la città in due.
Zelensky: "Droni contro un impianto petrolifero in Russia"
Le forze ucraine hanno raggiunto "importanti risultati" nei loro attacchi a lungo raggio sulla Russia. Come ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, sono stati colpiti "un obiettivo nel Mar Nero, così come un sito nella regione di Orel utilizzato per il lancio e lo stoccaggio di droni d'attacco".
"Sono stati presi di mira anche un impianto petrolifero nella regione di Samara e un deposito di rifornimenti per le forze di occupazione nella regione di Briansk", ha aggiunto nel suo post su X. "Si tratta esattamente del tipo di risposte giuste di cui abbiamo bisogno in questo momento. Continueremo a privare la Russia della capacità di alimentare questa guerra", ha concluso.
Missili russi su una scuola a Kiev
Massiccio attacco delle forze russe su Sumy: due persone sono rimaste uccise e quindici ferite. Lo ha reso noto Ukrinform citando un comunicato dell'amministrazione militare regionale.
In 24 ore, è stato riferito, le forze di Mosca hanno effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Le vittime sono un uomo di 40 anni e uno di 64. Una nuova ondata di bombardamenti ha colpito anche Kiev. Un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomenskyi, ha spiegato il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ed è divampato un incendio. Gli oltre 100 studenti e 60 insegnanti avevano trovato riparo nel rifugio dell'istituto.