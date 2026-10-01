Crew-13, al via la nuova missione di SpaceX verso la ISS

AGI - È previsto non prima delle 17:10 ora italiana di oggi il lancio della missione NASA SpaceX Crew-13 con destinazione la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L'equipaggio prenderà il volo dallo Space Launch Complex 40 presso la Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, a bordo della navicella spaziale SpaceX Dragon denominata "Grace" e spinta da un vettore Falcon 9, per unire le forze con l'Expedition 75. Si tratta del tredicesimo volo di rotazione dell'equipaggio condotto con SpaceX nell'ambito del Commercial Crew Program della NASA. Il veicolo spaziale "Grace" ha già volato nell'estate del 2025 nell'ambito della missione privata per astronauti Axiom Mission 4.
Il comando della missione è affidato all'astronauta della NASA Jessica Watkins, geologa e già membro del team scientifico del rover Curiosity, che diventerà la prima astronauta della NASA a volare per due volte a bordo di una navicella SpaceX Dragon. Il ruolo di pilota è ricoperto dal connazionale Luke Delaney, ex pilota collaudatore della Marina statunitense e pilota di ricerca della NASA, al suo primo volo nello spazio. Completano l'equipaggio nel ruolo di specialisti di missione l'astronauta della Canadian Space Agency (CSA) Joshua Kutryk, ex pilota di caccia ed ex collaudatore sperimentale, e il cosmonauta di Roscosmos Sergey Teteryatnikov, ingegnere navale al suo esordio in orbita.
Sunrise at pad 40 pic.twitter.com/J7Qme4VvIX— SpaceX (@SpaceX) September 30, 2026
Le ricerche a bordo volute da SpaceX
Durante la permanenza di lunga durata nel laboratorio orbitante, l'equipaggio condurrà ricerche e dimostrazioni tecnologiche essenziali per supportare le future missioni umane verso la Luna (programma Artemis) e Marte, oltre a migliorare la vita sulla Terra. In particolare, gli astronauti studieranno tessuti derivati da cellule staminali umane per facilitare la cura di malattie cardiache e del Parkinson, oltre a condurre ricerche sulla produzione agricola in microgravità per i viaggi spaziali prolungati. Il programma scientifico prevede anche l'analisi delle anomalie del flusso sanguigno nello spazio e il test di nuovi dispositivi diagnostici medici per il monitoraggio della salute dell'equipaggio.
Il viaggio fino al modulo Harmony
Dopo il decollo, il vettore Falcon 9 accelererà la navicella fino a circa 28.000 km/h (17.500 mph). Una volta raggiunta l'orbita, la capsula eseguirà una serie di manovre automatiche per attraccare al portellone anteriore del modulo Harmony della ISS, mantenendo comunque la possibilità di controllo manuale da parte dell'equipaggio in caso di necessità.
Il passaggio di consegne con la Crew-12
A bordo della stazione, la Crew-13 si unirà ai sette membri dell'Expedition 75, composta dagli astronauti NASA Jessica Meir, Anil Menon e Jack Hathaway, dall'astronauta ESA Sophie Adenot e dai cosmonauti Roscosmos Pyotr Dubrov, Andrey Fedyaev e Anna Kikina. Dopo un breve periodo di passaggio di consegne, i membri della missione Crew-12 (Meir, Hathaway, Adenot e Fedyaev) faranno ritorno sulla Terra. Nel corso delle attività, la Crew-13 accoglierà inoltre la 35esima missione commerciale di rifornimento di SpaceX, con la consegna dei nuovi pannelli solari iROSA, e la successiva missione commerciale di rifornimento Northrop Grumman CRS-25.