Musk torna nell'amministrazione Trump. Sarà consulente Pentagono

AGI - Il miliardario Elon Musk tornerà a fornire consulenza ufficiale all'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, co-guidando quella che il Pentagono ha definito un'iniziativa di studio sul futuro della guerra. Musk aveva ricoperto il ruolo di capo del dipartimento per l'Efficienza governativa (Doge) prima di lasciare l'incarico nel maggio 2025, in seguito a un contrasto pubblico con Trump.
Musk sarà co-leader del nuovo progetto del Pentagono
Durante un discorso alla base militare di Quantico, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha dichiarato che il "Project Meridian" sarà "un'iniziativa guidata dalle migliori menti americane per studiare il futuro della guerra". "Stiamo sfruttando una fonte unica di vantaggio americano, che i nostri avversari non possiedono: i nostri innovatori, i nostri leader di alto livello e i nostri esperti di tecnologia", ha affermato Hegseth. Musk sarà co-leader del Project Meridian insieme a Palmer Luckey, 34enne co-fondatore dell'azienda di tecnologie per la difesa Anduril Industries, e a Newt Gingrich, 83enne repubblicano ed ex presidente della Camera dei Rappresentanti. Musk aveva sostenuto Trump favorendone il ritorno alla Casa Bianca, ma in seguito i due avevano avuto un acceso scontro pubblico riguardo alla legislazione sulla spesa pubblica voluta dal presidente. Successivamente, ha ripreso a finanziare cause repubblicane, effettuando donazioni multimilionarie a singoli candidati e a gruppi politici conservatori.
Hegseth ha spiegato che l'obiettivo del progetto e' "guardare al futuro in modo creativo e individuare i domini che dobbiamo conquistare e le capacita' che dobbiamo padroneggiare". Tra i membri del progetto figureranno leader del settore privato selezionati personalmente ed esperti provenienti dagli ecosistemi dell'innovazione, del mondo accademico e delle politiche pubbliche. Hegseth ha dichiarato di aver disposto che i risultati del Project Meridian vengano completati e presentati entro 120 giorni.