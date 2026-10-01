Kasparov: 'Mi vogliono uccidere, la Cia mi ha avvisato'

AGI - Qualcuno vuole uccidere Garry Kasparov. A rivelarlo è stato l'ex campione di scacchi, in un post sul sito della sua fondazione 'The Next Move". L'allarme è partito dai servizi segreti di Stati Uniti e Lituania e riguarda non solo Kasparov ma anche Ivan Tutrin, suo compagno di battaglia contro il regime di Vladimir Putin.
Kasparov: "La mia vita è in pericolo"
Entrambi vivono in esilio e Tutrin è stato, nel 2022, tra i fondatori del movimento Free Russia Forum (Forum della Russia Libera). "Né io né Ivan siamo stati informati esplicitamente del fatto che fossimo noi i bersagli i cui nomi sono stati oscurati nell’atto d’accusa contro gli assassini. Tuttavia, i servizi di sicurezza della Lituania e degli Stati Uniti ci hanno avvertito che le nostre vite erano in pericolo e che avremmo dovuto adottare delle precauzioni, cosa che ho fatto e che continuerò a fare", ha riferito.
"Non mi nasconderò"
"Ma non mi fermerò e non mi nasconderò, anche se pensassi che fosse possibile farlo. Credo che la migliore difesa sia un buon attacco. Io e la mia famiglia non saremo davvero al sicuro finché Putin resterà al potere in Russia, una condizione condivisa da milioni di persone", ha avvertito l.
I cinque agenti segreti russi incriminati dagli Usa
A metà settembre, il dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'incriminazione di cinque presunti agenti dell'intelligence russa, tutti latitanti, accusati di cospirazione per ordinare assassinii e finanziare attacchi negli Stati Uniti e in Europa.
Kasparov vive prevalentemente a New York, mentre Tutrin ha trovato rifugio in Lituania. Il gruppo, attivo da almeno due anni, ha tentato di far assassinare "un importante dissidente russo" negli Stati Uniti questa estate, ha detto il dipartimento americano, senza però indicare le generalità del bersaglio.
Uno dei sospettati è Yuri Khrameev, un ex colonnello dei servizi segreti russi di 61 anni, e suo figlio Kirill, 27 anni, un ufficiale dei servizi segreti Fsb. Gli altri sono due cubani e un venezuelano.
Il Forum Russia Libera
Kasparov, 63 anni, e Tutrin, 45, hanno fondato nel 2016 il Forum Russia Libera che organizza conferenze contro la guerra della Russia in Ucraina. Mosca lo ha incluso nel 2025 in una lista di organizzazioni "terroristiche". Da Vilnius, Tutrin ha detto di non sapere se fosse lui l'obiettivo, ma ha riferito che la Lituania lo aveva avvertito dopo l'annuncio del tribunale statunitense di "lasciare urgentemente casa e liberarsi della sua auto".
Kasparov già nel 2024 nella lista del Cremlino sugli estremisti
Già nel 2024 Le autorità russe hanno aggiunto l'attivista politico Gary Kasparov alla lista di "terroristi ed estremisti". L'ex campione del mondo di scacchi, nato in Azerbaigian ai tempi dell'Unione sovietica, è un avversario di lunga data del presidente russo Vladimir Putin e vive negli Stati Uniti da quasi un decennio.
L'ex campione mondiale di scacchi aveva dichiarato che il presidente russo Vladimir "Putin è l'assassino di (Alexei) Navalny", il leader dell'opposizione condannato a 30 anni di carcere e morto in una prigione artica".