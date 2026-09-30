Ucraina: nel 2026 la guerra è costata 155 miliardi di dollari 

AGI - Quest'anno i costi della guerra in Ucraina raggiungeranno i 155 miliardi di dollari. Lo ha riferito il primo ministro di Kiev Sergii Koretskyi. Si tratta della prima volta che l'Ucraina pubblica una stima dei suoi costi annuali di guerra.
Koretskyi ha affermato che l'Ucraina sta lavorando per colmare un deficit di finanziamenti di 27 miliardi di dollari al fine di garantire la possibilità di condurre operazioni di combattimento attive il prossimo anno. Il premier ha anche affermato che il governo coprirà 7 miliardi di dollari del deficit attraverso misure di austerità, ottimizzazione del bilancio e riallocazione dei costi, e che è in trattative con i partner di Kiev per la somma rimanente.
Raid russi su siti energetici ucraini, sale a 3 il numero delle vittime
Intanto, nella notte, i raid russi che hanno colpito le infrastrutture energetiche di Kiev hanno causato tre vittime. Il Servizio statale di emergenza ucraino ha riferito che due donne sono state uccise nel distretto di Sviatoshynskyi a Kiev, dove una dozzina di case sono state danneggiate durante l'attacco. Una terza persona e' rimasta uccisa nel distretto di Solomiansky, dopo che un magazzino è stato danneggiato dall'attacco russo, ha dichiarato l'Amministrazione militare della citta' di Kiev. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha inoltre confermato che sei persone sono rimaste ferite negli attacchi notturni che hanno colpito la capitale ucraina.
Il primo ministro ucraino Serhii Koretskyi ha affermato che la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro le infrastrutture energetiche ucraine a Kiev e in altre regioni, provocando danni e distruzioni. La DTEK, la più grande compagnia energetica privata ucraina, ha dichiarato che l'attacco russo della notte ha danneggiato le infrastrutture energetiche. L'azienda ha aggiunto di aver ripristinato l'energia elettrica a 8.000 clienti sulla riva sinistra di Kiev e che le squadre di emergenza continuano a operare, riportano i media ucraini.
Anche l'operatore di rete statale Ukrenergo ha dichiarato che si sono verificati blackout a Kiev e nella regione di Kiev, oltre che in altre zone, e ha consigliato ai residenti di rimandare l'utilizzo di elettrodomestici ad alto consumo energetico.
Le parole di Zelensky
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le infrastrutture energetiche della capitale sono l'obiettivo principale degli attacchi russi. "Ogni missile intercettore salva davvero delle vite. E più ci avviciniamo all'inverno, più è necessaria tale protezione. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che la scommessa della Russia sul terrorismo balistico e con i droni non vada a buon fine", ha affermato.
L'agenzia di stampa statale russa TASS ha affermato che gli attacchi russi hanno colpito la centrale termoelettrica di Trypilska, nell'oblast di Kiev, la piu' grande centrale elettrica della regione, nonche' una sottostazione elettrica.
L'attacco russo
L'allerta antiaerea per Kiev è durata complessivamente 12 ore e 44 minuti. Poco prima delle 3 del mattino, ora locale, oltre una dozzina di esplosioni hanno scosso la città, secondo quanto riferito dai giornalisti presenti sul posto citati dai media ucraini. Le esplosioni sono avvenute pochi minuti dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito dell'arrivo di missili balistici diretti verso la città, mentre in tutta l'area si udivano colpi di arma da fuoco della difesa aerea. Ulteriori esplosioni sono state poi udite intorno alle 3:40 del mattino, ora locale. Un edificio non residenziale non specificato e un magazzino hanno preso fuoco nel distretto di Podilskyi, hanno riferito le autorità. I giornalisti presenti sul posto hanno anche segnalato un'interruzione di corrente nel distretto di Pechersk. Nel distretto di Shevchenkivskyi, detriti sono caduti sul territorio di un'ambasciata occidentale non specificata, ha detto Klitschko.
Il Servizio statale per le emergenze (DSNS) ha avvertito i residenti di Kiev di tenere le finestre chiuse a causa del denso fumo presente nell'aria in seguito agli attacchi russi. Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha attaccato l'Ucraina con 188 droni, di cui 86 a reazione, e con missili Zircon, Onyx e Iskander. L'aeronautica ha inoltre affermato di aver abbattuto o neutralizzato 5 missili e 155 droni.