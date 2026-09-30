Trump su iraniani: 'Forse li facciamo saltare in aria'

AGI -Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di essere pronto a "far saltare in aria" gli iraniani, visto lo stallo nei negoziati.
"Forse li facciamo saltare in aria. Forse li facciamo saltare in aria. Dobbiamo prendere questa decisione. Li facciamo saltare in aria. Il momento sta arrivando", ha risposto ai giornalisti che chiedevano come pensasse di negoziare un accordo con gli iraniani, quando lui li ha definiti "pazzi".
"La guerra finirà presto"
Inoltre, il Presidente ha dichiarato che "appena la guerra finirà, e finirà presto, i prezzi del carburante andranno giù"