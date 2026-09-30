Samba, la capibara evasa dallo zoo che nessuno riesce a catturare

AGI - Samba è una capibara e da oltre sei mesi riesce a sfuggire a chiunque provi a riportarla a casa. L'animale è fuggito a marzo dal Marwell Zoo, nell'Hampshire, nel sud dell'Inghilterra, e da allora vive libera tra corsi d'acqua, vegetazione e zone umide, diventando nel frattempo una piccola celebrità sui social.
La storia è cominciata il 16 marzo, quando Samba e la sorella Tango sono arrivate al parco da Jimmy's Farm & Wildlife Park, nel Suffolk. Le due capibara sono riuscite a uscire dall'area temporanea in cui erano state sistemate. Tango è stata recuperata in breve tempo, mentre Samba ha superato il perimetro dello zoo e si è allontanata.
Missing capybara Samba has been on the run for six months— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 18, 2026
Samba escaped from Marwell Zoo in England six months ago and has yet to be found. Search teams have continued looking for her using drones, camera traps and tracker dogs pic.twitter.com/mx118TizCU
Droni termici e fototrappole per trovare Samba
Le ricerche non si sono mai fermate. Il personale del parco ha utilizzato fototrappole e droni termici e ha controllato soprattutto le zone vicine ai corsi d'acqua, habitat particolarmente adatto a una specie semiacquatica come il capibara. Alcune segnalazioni arrivate dai residenti si sono poi rivelate falsi allarmi, spesso dovuti alla presenza di cervi muntjac, simili per dimensioni e colore.
L'area in cui Samba si muove potrebbe aver favorito la sua lunga fuga. Il Marwell Zoo spiega che la zona offre acqua, vegetazione e condizioni adatte alla sopravvivenza dell'animale e che non presenta predatori naturali particolarmente pericolosi per un capibara adulto. Per questo lo zoo invita chiunque la incontri a non tentare di catturarla, ma a fotografarla da lontano e segnalare immediatamente la posizione.
A runaway capybara is proving tricky to catch after making a splash!— BBC Suffolk (@BBCSuffolk) March 23, 2026
Nine-month-old Samba, who had recently arrived from Suffolk, escaped from Marwell Zoo and was spotted by the River Itchen, before making a dash into the water.
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Un capibara diventato leggenda
A settembre la ricerca era ormai entrata nel settimo mese. LBC ha riferito che una delle ultime immagini confermate dell'animale risaliva ad agosto, mentre il Guardian racconta come Samba sia diventata nel frattempo una figura quasi leggendaria nella zona, seguita online da residenti e curiosi che cercano di individuarla lungo i corsi d'acqua dell'Hampshire.
A complicare le ricerche c'è anche il comportamento naturale della specie. I capibara sono ottimi nuotatori, possono restare in acqua per lunghi periodi e tendono a rifugiarsi nella vegetazione più fitta quando percepiscono un pericolo. Proprio questa combinazione di agilità in acqua, capacità di nascondersi e abbondanza di corsi d'acqua nell'area ha permesso a Samba di continuare a sottrarsi ai tentativi di recupero per mesi.
Il capibara è il più grande roditore vivente al mondo ed è originario del Sud America. È un animale fortemente legato all'acqua e capace di muoversi con facilità tra fiumi, stagni e zone paludose. Caratteristiche che, nel caso di Samba, sembrano aver reso molto più complicato il lavoro di chi da mesi tenta di riportarla allo zoo.