Le liti fra piloti, ecco i rari precedenti

AGI - Rare ma liti, gravi, nella cabina di pilotaggio di un aereo civile si sono registrate. Si contano più o meno sulle dita di una mano.
Questi i precedenti:
- 12 giugno 2025 Disastro Air India
Nella registrazione vocale della cabina di pilotaggio si sente un pilota chiedere all'altro perché avesse "interrotto" l'alimentazione, mentre l'altro pilota risponde di "non averlo fatto"; il rapporto non specifica chi abbia detto cosa. L'aereo si schianto' poco dopo il decollo su uno studentato universitario. A bordo, 242 persone (12 di equipaggio) e un solo superstite. A terra morirono 19 persone e altre 67 rimasero ferite.
- Giugno 2022 Rissa su volo Ginevra-Parigi Air France
Due piloti di Air France furono sospesi dopo che un litigio tra loro è sfociato in una vera e colluttazione nella cabina di pilotaggio su un volo Ginevra-Parigi. Intervennero a separarli gli altri membri dell'equipaggio e uno di loro rimase in cabina fino all'atterraggio. Non ci furono vittime ne' danni all'aereo.
- 23 Luglio 2018 Iraqi Airways
Un pranzo negato. Fu il motivo che innesco' una pesante rissa, a 37.000 piedi di quota, fra copilota e pilota di un volo Iraqi Airways con 157 passeggeri a bordo. Il copilota ha scritto alla compagnia che "un'ora dopo il decollo del volo Y1ASU, il capitano Raad Mohammed Yaqub ha fatto portare via dalla hostess il vassoio del mio pranzo, con il pretesto che il sottoscritto non aveva chiesto l'autorizzazione". Ne nacque una lite: "abbiamo entrambi alzato la voce fino a quando il capitano non ha cominciato a sferrare calci e pugni costringendo il personale di sicurezza a bordo a intervenire per calmarci".
L'intervento del personale ha riportato l'ordine in cabina, rimasta danneggiata, e il volo e' giunto a destinazione in orario.
- Capodanno 2018 Jet Airways schiaffo a pilota donna
Lite con schiaffo del pilota alla collega in cabina sull'indiana Jet Airways nel volo da Londra a Mumbai nel giorno di capodanno. A meta' del viaggio l'alterco con schiaffo alla donna pilota che abbandono' in lacrime la cabina di pilotaggio.
Il comandante ha lasciato per due volte la cabina di pilotaggio vuota (con l'aereo in autopilota) per convincere la collega a rientrare, violando le norme di sicurezza. Il volo atterro' comunque in sicurezza a destinazione, a Mumbai.
- 5 aprile 2015 Air India rissa fra piloti
A bordo del volo AI 611, un Airbus A320 che si preparava a decollare da Jaipur ed era diretto a Nuova Delhi, prima del decollo, il comandante ha chiesto al co-pilota di annotare alcuni dati critici per il volo sul registro delle statistiche (come il numero di passeggeri, il peso e il carburante). Il co-pilota si e' offeso per i toni usati dal comandante e la discussione e' degenerata. Il co-pilota avrebbe aggredito fisicamente il comandante.
La compagnia aerea ha successivamente minimizzato l'accaduto parlando di una "accesa discussione verbale", ma ha comunque provveduto a sospendere entrambi i piloti in attesa di un'indagine interna. Nonostante il litigio, il volo decollo' regolarmente verso Delhi.
- 17 gennaio 2015 Air India pugno all'ingegnere
Un grave episodio pre-volo il 17 gennaio 2015 a bordo del volo AI 143 (un Boeing 787 Dreamliner) in partenza da Chennai e diretto a Parigi. Il volo stava subendo un forte ritardo a causa di un problema tecnico.
Il comandante ha avuto un duro scontro con l'ingegnere di bordo addetto alle riparazioni. La discussione e' sfociata in violenza fisica: il pilota ha sferrato un pugno sul volto dell'ingegnere, ferendolo, per poi barricarsi all'interno della cabina di pilotaggio. Il volo e' stato ritardato di oltre tre ore e il pilota e' stato immediatamente rimosso dal servizio.