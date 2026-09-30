Stallo diplomatico tra Iran e Usa, cresce rischio ripresa guerra

AGI - Si allontana la svolta diplomatica tra Iran e Stati Uniti. Gli sforzi dei mediatori del Qatar hanno infatti prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui.
Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Donald Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
Gelo nei colloqui tra Iran e Stati Uniti
L'Iran non farà concessioni finché Washington non accetterà di tornare al memorandum d'intesa, mentre gli Stati Uniti ritengono di stare vincendo e non vedono quindi la necessità di cedere. È il quadro riferito da Axios, che cita rispettivamente una fonte informata sulla posizione iraniana e un funzionario americano. Proseguono intanto le discussioni su una proposta di compromesso presentata dal Qatar, che punta alla revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran e prevede concessioni di Teheran sul programma nucleare.
Secondo Axios, il presidente Donald Trump è disposto ad alleggerire le sanzioni in cambio di passi concreti iraniani sul nucleare, tuttavia gli iraniani pongono - secondo i funzionari Usa - condizioni che vengono ritenuto irricevibili. Gli sforzi dei mediatori qatarioti hanno tuttavia prodotto scarsi progressi.
Trump: "L'Iran si sta comportando molto male"
Intanto il presidente degli Stati Uniti non accenna ad abbassare i toni. Nelle scorso ore, Trump detto che gli iraniani “si stanno comportando molto male”. “Non so se si arrenderanno, ma si stanno comportando molto male”, ha aggiunto, rispondendo alle domande dei giornalisti.
Bessent: "Nuove sanzioni contro chi fornisce armi a Teheran"
"Abbiamo imposto sanzioni a 10 individui ed entità collegati all'acquisto di armi e relativi componenti per il Ministero della Difesa iraniano. Continueremo a prendere di mira e a contrastare le entità che forniscono supporto materiale, tecnico e finanziario al regime iraniano. Non tollereremo alcun sostegno al regime e continueremo a identificare, smascherare e isolare coloro che appoggiano l'Iran", ha affermato il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent.
Pezeshkian: "Non ci faremo soggiogare"
Dal canto suo Teheran ribatte e rilancia. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha attaccato gli Stati Uniti e Israele, affermando che "non possono soggiogare il popolo iraniano con la guerra e con mezzi militari". Pezeshkian ha aggiunto: "Sventeremo tutti i complotti dei nemici. Possiamo risolvere i nostri problemi".