Greta Garbo torna con l'IA: il suo volto in uno spot

AGI - Di tutte le carriere postume che Hollywood poteva immaginare per Greta Garbo, nessuno avrebbe puntato su una campagna dedicata ai cuscinetti a sfera. Eppure è da lì che riparte la diva dei film muti e dei primi sonori, scomparsa da decenni, con le ceneri sepolte in un cimitero nei boschi svedesi. La sua versione generata dall'intelligenza artificiale è la protagonista di uno spot per SKF, colosso industriale con sede a Göteborg. Neanche a dirlo, i dialoghi della Garbo artificiale non possono competere con quelli scritti dagli sceneggiatori della MGM e lo spot si chiude con la battuta più celebre della vera Garbo, tratta da Grand Hotel: “Voglio stare da sola”.
Come riporta il Guardian, gli eredi dell'attrice non escludono che possa tornare in altri progetti. La scelta ha una logica storica. Il secondo ruolo in assoluto della Garbo sullo schermo fu un film promozionale del 1921 girato per la stessa azienda. A distanza di oltre un secolo il cerchio si chiude, anche se il contesto è cambiato. L'icona che in Grand Hotel (1932) era una ballerina famosa e in Camille (1936) una cortigiana dal destino tragico ora recita tra un'inquadratura e l'altra di ingranaggi, e racconta che circa il 20% dell'energia mondiale si perde per attrito.
La Greta Garbo digitale
Dietro il risultato ci sono persone che hanno guidato modelli di intelligenza artificiale, tra cui il cinese Seedream e Nano Banana Pro di Google. Il dettaglio più insolito riguarda il materiale di partenza. Le immagini della Garbo sono protette dal diritto d'autore, quindi i creatori non le hanno date in pasto al sistema. Hanno descritto il suo aspetto con istruzioni scritte: gli occhi azzurro ghiaccio, il caschetto biondo ondulato. Un'attrice in carne e ossa ha poi recitato la parte, con il volto generato sovrapposto al suo. La voce è stata ricostruita a partire da una registrazione tratta da uno dei primi film della Garbo. La Garbo digitale sembra aver superato la cosiddetta "valle inquietante", l'effetto per cui un volto artificiale quasi perfetto risulta più disturbante di uno palesemente finto.
Gli eredi sull'IA
A gestire l'eredità sono tre parenti. Uno di loro, Craig Reisfield, pronipote dell'attrice, da giovane le faceva da autista e la incontrava spesso a New York, nelle occasioni familiari. Ha raccontato di essere rimasto sbalordito dal realismo di gesti, abito, espressioni e voce, e di aver trovato l'esperienza anche commovente, da chi l'ha conosciuta di persona. Alla domanda del Guardian se la Garbo digitale potrebbe recitare altrove, ha risposto senza chiudere: “Non direi di no”. Ha ricordato che la diva attraversò il passaggio dal muto al sonoro dominando il botteghino, e che immaginarla come attrice basata sull'IA non è quindi inconcepibile. I titolari dei diritti su voce, nome e immagine, ha precisato, vogliono preservare e valorizzare l'eredità e scelgono con cura le collaborazioni.
Dalla moda alla ghostploitation con l'IA
Finora il volto della Garbo era comparso postumo solo in campagne di moda, per Ferragamo, Gucci e Louis Vuitton. Lo spot SKF è la sua prima apparizione in immagini in movimento. Il caso si inserisce in una pratica che alcuni critici chiamano "ghostploitation", lo sfruttamento commerciale dell'immagine di artisti scomparsi. Intanto l'industria guarda sempre più all'IA. Diversi grandi studios investono in startup specializzate o si alleano con nuovi studi dedicati.