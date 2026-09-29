Germania, ecco la turbina eolica più alta del mondo

AGI - Una turbina eolica in costruzione nella Germania orientale ha raggiunto la sua altezza definitiva di 365 metri, diventando la più alta al mondo, secondo l'azienda che l'ha realizzata. Lo sviluppatore Gicon, che prevede di mettere in funzione la turbina a novembre, ha spiegato che l'altezza è stata raggiunta con l'"estensione della torre interna della turbina" grazie a uno speciale sistema di sollevamento a funi. Ciò significa che la turbina di Schipkau, nel Land del Brandeburgo, ora con le pale del rotore montate, è la seconda struttura più alta della Germania, appena tre metri più bassa della Torre della televisione di Berlino.
Il doppio dell'energia di una turbina convenzionale
La turbina è progettata per sfruttare i venti in quota, più forti e costanti, per produrre il doppio dell'energia di una turbina eolica convenzionale, secondo Gicon. Costruita tra una cinquantina di turbine simili nel parco eolico di Schipkau, realizzato nel 2000, la turbina gigante dovrebbe fornire elettricità a 7.500 famiglie, ha detto un responsabile all'Afp durante una visita al sito all'inizio di quest'anno.
Nell'ex regione del carbone
Finanziato dallo Stato con una somma tra i 20 e i 30 milioni di euro attraverso la sua agenzia per le innovazioni dirompenti, il progetto è nato in una regione storicamente legata all'estrazione del carbone, dove però le vaste miniere a cielo aperto stanno chiudendo gradualmente in linea con gli obiettivi climatici della Germania. La turbina ha suscitato una certa opposizione locale, anche da parte del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), che nega il cambiamento climatico di origine umana.