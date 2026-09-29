Trump e IA: 'Non ci faremo fermare dalle paure sulle tecnologie'
Trump torna a parlare di IA: "Non ci faremo fermare dalle paure delle nuove tecnologie"
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Trump torna a parlare di IA: "Non ci faremo fermare dalle paure delle nuove tecnologie"

Durante la presentazione del nuovo portale governativo America.gov, il tycoon tira dritto su questo nuovo stumento sminuendo i timori legati a quella che definisce "Superintelligenza"
Donald Trump
Jim WATSON / AFP - Donald Trump
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AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che non si farà fermare dalla paura verso le nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale. Il tycoon è tornato a esprimere la sua fiducia nello strumento durante il lanciato di America.gov, un nuovo sito volto a unificare tutte le agenzie governative.

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Un mezzo ideato per facilitare l'accesso degli americani all'amministrazione federale. "Il governo federale non vi è più d'ostacolo, ma è esclusivamente al vostro servizio: ed è proprio questo che stiamo facendo. Lo stiamo semplificando, lo stiamo rendendo più accattivante, lo stiamo trasformando in ciò che dovrebbe essere", ha annunciato.

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Trump non cambia passo: "Non ci faremo fermare dalle paure per l'IA"

"Non accettiamo la mediocrità né la stagnazione, soprattutto nel governo, perché gli americani credono nell'eccellenza e nel continuo miglioramento. Dobbiamo migliorare costantemente. Se non miglioriamo, prima o poi tutti ci raggiungeranno, perché anche loro miglioreranno", ha detto durante un evento a Washington per il lancio di una nuova porta d'accesso digitale ai servizi federali. "Non ci arrendiamo alle paure su ciò che le tecnologie potranno farci. Siamo noi a decidere che quelle tecnologie faranno per noi cose davvero, davvero incredibili, soprattutto in campo medico", ha aggiunto.

Un'intelligenza superiore

"Superintelligenza, o SI. È questo il nome ufficiale negli Stati Uniti. Firmerò un ordine esecutivo molto potente" ha annunciato il tycoon in merito alla decisione di cambiare nome dell'intelligenza artificiale. "Quando si parla di intelligenza artificiale, è appunto artificiale. Questa è intelligenza estrema. È un'intelligenza superiore", ha proseguito, affermando di averne "parlato con il presidente Xi". "L'idea gli piace molto", ha aggiunto il capo della Casa Bianca, prima di firmare.

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