A Bangkok i pesci gatto nuotano nelle strade
Thailandia travolta dalle inondazioni, a Bangkok i pesci gatto nuotano per le strade
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Thailandia travolta dalle inondazioni, a Bangkok i pesci gatto nuotano per le strade

Il quotidiano Shanghai Daily ha pubblicato sul suo account X il video dei pesci che zigzagano tra le auto bloccate dall'acqua
Pesci gatto nuotano per le strade di Bangkok
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AGI - Le piogge torrenziali che si stanno abbattendo su Bangkok da giorni hanno trasformato le strade della città in fiumi, popolati anche di pesci gatto.

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Il quotidiano Shanghai Daily ha pubblicato sul suo account X il video dei pesci che zigzagano tra le auto bloccate dall'acqua.
Di là dal colore, le inondazioni hanno provocato danni pesantissimi nella capitale thailandese, con almeno quattro vittime.

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