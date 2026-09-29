A Bangkok i pesci gatto nuotano nelle strade

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AGI - Le piogge torrenziali che si stanno abbattendo su Bangkok da giorni hanno trasformato le strade della città in fiumi, popolati anche di pesci gatto.
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Il quotidiano Shanghai Daily ha pubblicato sul suo account X il video dei pesci che zigzagano tra le auto bloccate dall'acqua.
Di là dal colore, le inondazioni hanno provocato danni pesantissimi nella capitale thailandese, con almeno quattro vittime.
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Bangkok's streets have turned into rivers — and the fish have moved in. After heavy flooding, schools of catfish are now swimming through the city's flooded roads, weaving between stalled traffic and submerged sidewalks. pic.twitter.com/xfObMAyGgi— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 29, 2026
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