Chi si è seduto al tavolo di Trump con i boss dell'IA

Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici delle aziende che stanno guidando la corsa mondiale all'intelligenza artificiale, mettendo allo stesso tavolo alcuni degli uomini più influenti della tecnologia americana.
Da Elon Musk a Mark Zuckerberg, da Jensen Huang a Sundar Pichai, fino a Dario Amodei e Greg Brockman: il "Super Intelligence Luncheon", organizzato nella East Room, ha portato a Washington i protagonisti di una competizione tecnologica che l'amministrazione statunitense considera sempre più strategica anche nel confronto con la Cina.
La disposizione dei posti
Secondo la disposizione dei posti prevista per il pranzo, accanto a Trump si sono accomodati Elon Musk, alla guida di Tesla, SpaceX e xAI, e Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia. Al tavolo anche il numero uno di Meta Mark Zuckerberg, il Ceo di Google e Alphabet Sundar Pichai, il chairman e Ceo di Microsoft Satya Nadella e il fondatore di Amazon Jeff Bezos.
Il fronte delle aziende impegnate direttamente nello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale è rappresentato da Dario Amodei, cofondatore e Ceo di Anthropic, insieme al cofondatore Tom Brown, e da Greg Brockman, presidente e cofondatore di OpenAI. Non compare invece nella disposizione dei posti il Ceo di OpenAI Sam Altman.
Chip, software e investitori
Nutrita anche la rappresentanza dell'industria dei semiconduttori: oltre a Huang partecipano Lisa Su, presidente e Ceo di AMD, Hock Tan, presidente e Ceo di Broadcom, e Sanjay Mehrotra, presidente e Ceo di Micron. Presenti anche Alex Karp e Shyam Sankar di Palantir, Bill McDermott di ServiceNow, Nikesh Arora di Palo Alto Networks, Chamath Palihapitiya di Social Capital e Brad Gerstner di Altimeter. Al pranzo partecipano inoltre il vicepresidente JD Vance, lo Speaker della Camera Mike Johnson, il segretario al Commercio Howard Lutnick, il segretario al Tesoro Scott Bessent e altri esponenti dell'amministrazione.
I partecipanti per il governo federale
- Donald Trump, presidente degli Stati Uniti
- JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti
- Mike Johnson, Speaker della Camera dei Rappresentanti
- Susie Wiles, capo di gabinetto della Casa Bianca
- Howard Lutnick, segretario al Commercio degli Stati Uniti
- Scott Bessent, segretario al Tesoro degli Stati Uniti
- Will Scharf, consigliere legale della Casa Bianca
- Richard Walters, vicecapo di gabinetto della Casa Bianca
- David Sacks, imprenditore e investitore di Craft Ventures; figura dell'amministrazione Trump per le politiche su AI e criptovalute
- Michael Kratsios, responsabile della politica scientifica e tecnologica dell'amministrazione Trump
- Andrew Ferguson, presidente della Federal Trade Commission (FTC)
- Jared Isaacman, amministratore della NASA
- Scott Kupor, dirigente dell'amministrazione federale; in precedenza managing partner di Andreessen Horowitz
- Sean Cairncross, esponente dell'amministrazione federale
I leader di tecnologia e intelligenza artificiale
- Greg Brockman, presidente e cofondatore di OpenAI
- Dario Amodei, cofondatore e Ceo di Anthropic
- Tom Brown, cofondatore di Anthropic
- Mark Zuckerberg, fondatore e Ceo di Meta
- Sundar Pichai, Ceo di Google e Alphabet
- Satya Nadella, chairman e Ceo di Microsoft
- Jeff Bezos, fondatore ed executive chairman di Amazon
- Elon Musk, Ceo di Tesla e SpaceX
- Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia
- Lisa Su, chair e Ceo di AMD
- Hock Tan, presidente e Ceo di Broadcom
- Sanjay Mehrotra, presidente e Ceo di Micron Technology
- Alex Karp, cofondatore e Ceo di Palantir
- Shyam Sankar, Chief Technology Officer ed executive vice president di Palantir
- Bill McDermott, chairman e Ceo di ServiceNow
- Nikesh Arora, chairman e Ceo di Palo Alto Networks
- Brandon Rahbar Daniels, Ceo di Exiger
- Chamath Palihapitiya, fondatore e Ceo di Social Capital
- Brad Gerstner, fondatore e Ceo di Altimeter Capital