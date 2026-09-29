Slovacchia, 14enne accoltella e uccide donna a scuola

AGI - Una donna di 61 anni è morta e altre due persone, una quarantaquattrenne e un bambino, sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca avvenuto in una scuola di Staskov, nella Slovacchia nord-occidentale. Lo riferiscono i servizi di emergenza, secondo i quali i due feriti sono in condizioni critiche. L'aggressore sarebbe uno studente dell'istituto, riferiscono i media locali. La polizia ha dichiarato in un comunicato stampa che "la situazione è ora sotto controllo". Secondo i media, l'aggressore ha circa 14 anni.
"Aggressività e intolleranza causate da social e alcuni politici"
"Sono profondamente rattristato dal tragico incidente avvenuto nella scuola di Staskov", ha commentato il presidente slovacco Peter Pellegrini, che si è detto "scioccato dal fatto che questo sia l'ennesimo caso in cui uno studente aggredisce insegnanti e un compagno di classe". "Stiamo assistendo a un'ondata di aggressività e intolleranza, propagata principalmente attraverso i social media e, purtroppo, anche da alcuni politici, che sta letteralmente avvelenando la sfera pubblica e influenzando il comportamento dei nostri figli a scuola", ha aggiunto Pellegrini in una dichiarazione. Il primo ministro slovacco, Robert Fico, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima e ha affermato di stare monitorando "la situazione a seguito di questo tragico avvenimento".