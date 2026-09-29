Iran: lettera dei Pasdaran agli americani: "Non siamo terroristi"

Teheran smentisce: "Non ci saranno nuovi colloqui con Washington". E Khamenei minaccia: "Gli Usa saranno presto cacciati dal Mare Arabico"

L'incontro, previsto per oggi e con il Qatar a fare da mediatore tra Araghchi e Witkoff, è stato rimandato per volere dell'Iran, che si è detto pronto a "riprendere la guerra"