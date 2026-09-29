Uno squalo intrappolato in un canale in Corea del Sud, folla di fan

AGI - Un grosso squalo intrappolato da oltre una settimana in uno stretto canale cittadino in Corea del Sud è diventato un'insolita attrazione turistica per più di 600.000 persone.
La folla si è assiepata sulle sponde di un canale in un parco sul lungomare della città portuale meridionale di Busan da quando lo squalo, lungo 3,5 metri e soprannominato "Bukang-i" (dal nome del Porto Nord di Busan), è stato avvistato per la prima volta il 18 settembre.
Lo squalo è entrato nel canale per inseguire le prede
Gli esperti ritengono che si tratti di uno squalo ramato e che sia entrato nel canale inseguendo le prede. La guardia costiera ha tentato di spingerlo fuori, ma ha sospeso l'operazione sei ore più tardi su consiglio degli scienziati che avevano avvertito che forzare l'animale avrebbe potuto ferirlo o renderlo aggressivo.
Il boom di visitatori
Per l'Istituto nazionale di scienze della pesca le condizioni dello squalo erano stabili, ma la sua capacità di nutrirsi e muoversi risultava limitata, fattore che avrebbe potuto indebolirlo con il prolungarsi della permanenza. Secondo l'amministrazione comunale, il North Port Waterfront Park – che nei giorni festivi attira solitamente circa 2.000 persone – ha registrato 607.000 visitatori tra il 19 e il 28 settembre.
La presenza di squali nelle acque sudcoreane non è un fatto insolito. L'istituto ittico ha registrato 46 grandi squali al largo della costa orientale nella prima metà di quest'anno – un numero quasi quattro volte superiore a quello dell'anno precedente – attribuendo il fenomeno al riscaldamento delle acque e alla maggiore presenza di pesci che costituiscono la preda degli squali.