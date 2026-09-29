Burnham, via indicizzazione pensioni per finanziare SSN

AGI -"La gente vuole speranza", e la Gran Bretagna è stata "su una strada sbagliata per troppo tempo". Così Andy Burnham ha aperto il primo intervento da primo ministro al congresso del partito Laburista di Liverpool.
"Deindustrializzazione, deregolamentazione, privatizzazioni, austerità, Brexit, cosa ci hanno dato? - ha aggiunto Burnham, spesso interrotto dagli applausi dei delegati - un Paese governato da interessi particolari e non per l'interesse pubblico, con il potere concentrato nelle mani di troppe persone e troppi territori lasciati alla deriva". La promessa, aggiunge Burnham, "è rompere con la direzione intrapresa negli ultimi 40 anni e di indirizzare la Gran Bretagna verso una nuova strada, costruendo una nuova economia e una nuova politica". "Oggi abbiamo avviato il Paese su una nuova strada", ha aggiunto.
Burnham annuncia una commissione per riformare il sistema elettorale
Una commissione nazionale aperta a tutte le forze politiche per modificare il sistema elettorale in Gran Bretagna. È l'annuncio del primo ministro britannico, Andy Burnham, dal palco del congresso laburista di Liverpool. Burnham ha aggiunto che la riforma in senso proporzionale sarà inclusa nel programma elettorale del Partito Laburista.
"C’è un'ultima cosa che dobbiamo cambiare se vogliamo che il nostro piano per la Gran Bretagna abbia successo: la nostra politica", ha detto Burnham. "Se vogliamo cambiare la Gran Bretagna, dobbiamo cambiare noi stessi. Mi impegnerò al massimo per ottenere il maggior sostegno possibile da parte di tutti i partiti per il nostro piano per la Gran Bretagna. Se riusciremo a garantire che proietti un messaggio di fiducia e stabilità ai mercati e al mondo riguardo alla futura direzione della Gran Bretagna". "Annuncio quindi la creazione di una nuova commissione nazionale per la riforma elettorale e invito tutti i partiti politici a partecipare ai suoi lavori. Ci presenteremo alle prossime elezioni con un programma elettorale che si impegna a cambiare il sistema elettorale affinché il voto di tutti conti e la voce di tutti venga ascoltata", ha aggiunto
La riforma del Sistema Sanitario Nazionale
Per finanziare la riforma del Sistema Sanitario Nazionale, Andy Burnham promette di "adeguare" il sistema di indicizzazione tripla delle pensioni a partire dal 2030. Parlando dal palco del congresso del Labour, Burnham ha confermato che "rispetterà la promessa elettorale del Partito Laburista di mantenere il meccanismo di indicizzazione tripla sulle pensioni fino alla fine di questa legislatura".
Ma dopo le prossime elezioni, il meccansimo sarà modificato e la pensione statale aumenterà in linea con l'inflazione, oppure del 2,5% ogni anno, ha aggiunto. Il meccanismo di indicizzazione tripla, introdotto dai Conservatori nel 2010, prevede che la pensione statale aumenti ogni anno in base all'inflazione, agli aumenti salariali o al 2,5%, a seconda di quale dei valori sia più elevato. Burnham ha sottolineato come "Questo cambiamento genererà notevoli risparmi, che utilizzeremo per sviluppare il nostro Servizio Sanitario Nazionale". "Potrei pagare un prezzo politico" per questo, ha concluso, ma "qualcuno deve pur superare il dolore e togliere il cerotto".
Il rafforzo del controllo pubblico dell'acqua
Una legge per rafforzare il controllo pubblico dell'acqua e una serie di parametri che le imprese private del settore dovranno rispettare se non vogliono che la loro attività passi sotto il controllo statale. Lo dice il primo ministro britannico Andy Burnham, parlando dal palco del congresso laburista di Liverpool. "L'acqua è il simbolo di ciò che non funziona in Gran Bretagna - ha detto Burnham - un servizio in cui gli azionisti non perdono mai e il pubblico non guadagna mai".
Le compagnie idriche hanno "sottratto denaro facile mentre i cittadini pagavano il conto per le acque reflue che inquinano i nostri mari", ha aggiunto. "È disgustoso. Non lo permetterò. Oggi posso confermare che Angela Eagle (la ministra dell'ambiente n.d.r.) presenterà al Parlamento una versione rafforzata del disegno di legge sull'acqua. Il fulcro di tale disegno di legge sarà l'abrogazione del divieto ideologico di Margaret Thatcher sulla proprietà pubblica dell'acqua, rafforzerà il controllo pubblico. I sindaci avranno nuovi poteri per controllare l'acqua, responsabilizzare le aziende", ha detto Burnham. "Sosterremo le aziende private che operano nell'interesse pubblico - ha concluso - ma le conseguenze saranno chiare per chi non lo farà, tra cui la ripresa del controllo o la nazionalizzazione".
Da giovedì, inoltre, l'IVA verrà detratta dalle bollette dell'elettricità nel Paese. Il primo ministro britannico, ha anche confermato che da gennaio il tetto del costo dei viaggi in autobus in Inghilterra sar limitato a 2 sterline.
Il saluto rivolto a Starmer
Il primo ministro britannico ha anche ringraziato l'ex premier e numero uno del Labour, Keir Starmer, per la "vittoria storica che ha conseguito". "Ho pensato molto attentamente a cosa dirti oggi", ha detto Burnham rivolto a Starmer. "Per la storica vittoria che hai ottenuto per noi, sono qui per dirti grazie, Keir", ha detto Burnham.
La sala è esplosa in un fragoroso applauso dedicato all'ex leader laburista.