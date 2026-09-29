Bombardiere russo precipita nell'Amur, sei morti

AGI - Un bombardiere strategico russo Tu-95 è precipitato durante un volo di addestramento in una zona remota dell'Estremo Oriente russo, causando la morte di sei membri dell'equipaggio. Lo hanno reso noto le autorità russe.
"L'aereo è precipitato in un'area disabitata nella regione dell'Amur. Secondo le prime informazioni, sei membri dell'equipaggio hanno perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito ed è stato trasportato in una struttura sanitaria", ha riferito il Ministero della Difesa russo, citato dalle agenzie di stampa russe.
La ricostruzione dell'incidente
Il Ministero della Difesa russo ha riferito che "il 29 settembre un aereo Tu-95 si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur. Il velivolo è precipitato in una zona disabitata".
Una commissione delle Forze aerospaziali russe è stata inviata sul luogo dell'incidente per accertare tutte le circostanze e determinare le cause dello schianto.
Le caratteristiche del Tu-95
Il TU-95 è in servizio dal 1956, l'ultima versione è dotata di nuovi motori NK-12MPM, nuovi armamenti come otto nuovi missili da crociera strategici Raduga Kh-101 (convenzionali) o Kh-102 (nucleari) sui supporti esterni dell'ala, ed è destinata a rimanere in servizio almeno fino al 2025-2030.