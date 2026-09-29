Bombardiere russo precipita nell'Amur, sei morti
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Bombardiere russo precipita nell'Amur, sei morti

L'incidente è avvenuto durante un volo di addestramento in una zona remota dell'Estremo Oriente russo
Bombardiere russo precipita nell'Amur, sei morti
Yuri KADOBNOV / AFP - I bombardieri strategici russi Tupolev Tu-95MS sorvolano il Cremlino e la Piazza Rossa di Mosca
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AGI - Un bombardiere strategico russo Tu-95 è precipitato durante un volo di addestramento in una zona remota dell'Estremo Oriente russo, causando la morte di sei membri dell'equipaggio. Lo hanno reso noto le autorità russe.

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"L'aereo è precipitato in un'area disabitata nella regione dell'Amur. Secondo le prime informazioni, sei membri dell'equipaggio hanno perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito ed è stato trasportato in una struttura sanitaria", ha riferito il Ministero della Difesa russo, citato dalle agenzie di stampa russe.

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La ricostruzione dell'incidente

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che "il 29 settembre un aereo Tu-95 si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur. Il velivolo è precipitato in una zona disabitata".

Una commissione delle Forze aerospaziali russe è stata inviata sul luogo dell'incidente per accertare tutte le circostanze e determinare le cause dello schianto.

Le caratteristiche del Tu-95

Il TU-95 è in servizio dal 1956, l'ultima versione è dotata di nuovi motori NK-12MPM, nuovi armamenti come otto nuovi missili da crociera strategici Raduga Kh-101 (convenzionali) o Kh-102 (nucleari) sui supporti esterni dell'ala, ed è destinata a rimanere in servizio almeno fino al 2025-2030.

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