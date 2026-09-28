Usa, Il foie gras delle anatre 'agita' le elezioni di Midterm

AGI - Un sottile filo unisce il futuro delle anatre - e quello del foie gras - negli Usa a quello del presidente Donald Trump. Quando gli abitanti di Washington DC voteranno il 3 novembre per le elezioni di Midterm al Congresso, sulla scheda ci sarà anche un altro quesito: vietare la vendita e la distribuzione in città del foie gras.
Gli attivisti per i diritti degli animali hanno raccolto le firme del 5% degli elettori registrati nel Distretto di Columbia, rendendo così possibile il referendum sulla celebre prelibatezza della cucina francese, ottenuta dai fegati ingrossati delle anatre. "Mettono un tubo nella gola di un'anatra per farle ingrossare il fegato. Non è una cosa bella", ha detto James Nance, volontario della campagna, riferendosi all'alimentazione forzata degli animali, mentre affiggeva cartelli con la scritta 'Salvate le anatre' sui lampioni di una trafficata strada nella zona nord della città.
L'ingrediente preferito di Trump
I sostenitori sono convinti che il provvedimento sarà approvato, anche se, come accade spesso nella politica della capitale americana, il dibattito sull'Initiative 86 è acceso e divisivo. La proposta, che riprende il gergo della ristorazione, dove "86" indica un prodotto non più disponibile nel menu, contrappone agguerriti riformatori agli interessi economici coinvolti, mentre gli elettori conoscono poco la questione.
Il principale oppositore è Bart Hutchins, chef e proprietario del Butterworth's, ristorante di lusso vicino a Capitol Hill, frequentato da esponenti e sostenitori dell'amministrazione Trump. Il foie gras è il suo ingrediente preferito e un elemento fisso del menu: lo utilizza nella sua versione del tartare, per accompagnare le salse, come paté e persino per il gelato. Hutchins è pessimista sulla possibilità di evitare il divieto e si rammarica per le conseguenze che avrebbe sui celebri ristoranti francesi della città. "È questa cosa molto moderna per cui continuiamo semplicemente a buttare via il passato - ha detto Hutchins - L'anno prossimo sarà il turno di qualcos'altro di relativamente piccolo...finché non mangeremo tutti solo crocchette di pollo e non avremo più alcuna eredità culinaria".
Raccolte 32 mila firme contro il foie gras
Per gli attivisti di Pro Animal DC, che puntano a seguire l'esempio di Stati come la California e di città come Pittsburgh, che hanno approvato norme contro il foie gras, la questione riguarda la lotta contro la crudeltà verso gli animali. "DC è in realtà il terzo maggior consumatore di foie gras di tutto il Paese. Quindi eliminare questo prodotto crudele da DC avrebbe un impatto davvero significativo sull'industria del foie gras", ha detto la portavoce del gruppo, Natalie Fulton. Gli attivisti hanno raccolto quasi 32 mila firme verificate per portare l'Initiative 86 sulla scheda elettorale, un numero superiore a quello raccolto per una proposta di legalizzazione della cannabis approvata nel 2014.