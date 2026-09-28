Trump cenerà con Amodei, Ceo della start-up di IA Anthropic

AGI - Donald Trump ha confermato che cenerà in serata con il numero uno della start-up di IA Anthropic, Dario Amodei, da lui definito "molto rispettato", dopo mesi di aperto conflitto tra la sua amministrazione e l'azienda.
"Questa sera ceno con il capo di Anthropic", ha dichiarato il presidente ai giornalisti al suo arrivo alla base militare di Andrews, nei pressi di Washington, precisando che la cena si sarebbe tenuta alle 22 (le 2 di lunedì 28 settembre in Italia).
Le sanzioni imposte ad Anthropic e il dietrofront di Trump
"Sono giornate lunghe, ma sembra che io tenga duro", ha scherzato. Si tratterebbe del primo incontro a tu per tu tra i due, secondo il sito Axios e la Cnbc. Il ritorno di Dario Amodei alla Casa Bianca avviene due giorni dopo che una corte d'appello federale ha confermato la decisione del Pentagono di classificare Anthropic come un "rischio per la catena di approvvigionamento", vietando così alle forze armate statunitensi di utilizzare i suoi modelli.
La start-up era stata sanzionata dall'amministrazione Trump dopo aver rifiutato, a febbraio scorso, di consentire che i suoi strumenti fossero utilizzati per armi completamente autonome o per la sorveglianza di massa all'interno degli Stati Uniti. Donald Trump aveva respinto le riserve etiche espresse dall'azienda, definendo i suoi dirigenti "pazzi di sinistra". Trump aveva ancora preso in giro Dario Amodei a metà settembre, accusandolo di "fare finta di essere un perfetto piccolo angelo", dopo che il numero uno di Anthropic aveva chiesto di rallentare lo sviluppo dell'IA alla luce dei rischi legati alla perdita di controllo di questa tecnologia.