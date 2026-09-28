La Svezia non riesce a formare il nuovo governo

AGI - È fallito il tentativo di Magdalena Andersson di formare un governo in Svezia dopo le elezioni generali del 13 settembre. Lo ha annunciato la stessa leader socialdemocratica.
"In base alle discussioni che ho avuto, posso concludere nel complesso che attualmente non c'è alcuna possibilità per me di formare un governo", ha detto ai giornalisti.
L'ipotesi dell'incarico a Kristersson
Andersson aveva tentato di consolidare una maggioranza con i socialdemocratici e gli altri tre partiti di sinistra usciti vincitori per soli tre seggi al voto sul centrodestra, 176 deputati a 173. Si prevede che il presidente del Riksdag - il Parlamento svedese - Andreas Norlén incarichi un altro leader, probabilmente il primo ministro uscente Ulf Kristersson. Il blocco di destra di Kristersson include i Democratici Svedesi, partito di estrema destra, e sulla carta non ha una maggioranza parlamentare.