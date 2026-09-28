La Svezia non riesce a formare il nuovo governo
La Svezia non riesce a formare la nuova coalizione di governo
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La Svezia non riesce a formare la nuova coalizione di governo

Lo ha annunciato la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson, dopo aver vinto le elezioni del 13 settembre. Il presidente del Riksdag, Andreas Norlén, potrebbe incaricare il primo ministro uscente Ulf Kristersson
La leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson, incaricata di formare il nuovo governo
JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP - La leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson, incaricata di formare il nuovo governo
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AGI - È fallito il tentativo di Magdalena Andersson di formare un governo in Svezia dopo le elezioni generali del 13 settembre. Lo ha annunciato la stessa leader socialdemocratica.

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"In base alle discussioni che ho avuto, posso concludere nel complesso che attualmente non c'è alcuna possibilità per me di formare un governo", ha detto ai giornalisti.

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L'ipotesi dell'incarico a Kristersson

Andersson aveva tentato di consolidare una maggioranza con i socialdemocratici e gli altri tre partiti di sinistra usciti vincitori per soli tre seggi al voto sul centrodestra, 176 deputati a 173. Si prevede che il presidente del Riksdag - il Parlamento svedese - Andreas Norlén incarichi un altro leader, probabilmente il primo ministro uscente Ulf Kristersson. Il blocco di destra di Kristersson include i Democratici Svedesi, partito di estrema destra, e sulla carta non ha una maggioranza parlamentare.

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