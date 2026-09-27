Sudafrica, sparatorie nei locali: 27 morti e 26 feriti

AGI - Allarme criminalità in Sudafrica, dove i livelli di violenza e l'emergenza sicurezza raggiungono vette sempre più drammatiche. Nella sola notte appena trascorsa si sono verificati due gravissimi episodi di sangue, che hanno trasformato due locali di intrattenimento in teatro di stragi a colpi di armi automatiche, lasciando a terra decine di morti e feriti tra Johannesburg e Città del Capo.
Strage a ovest di Johannesburg: 17 morti in un bar
Diciassette persone sono state uccise e altre quindici sono rimaste ferite in un attacco compiuto da uomini armati di fucili d'assalto in un bar a ovest di Johannesburg. Lo ha riferito la polizia sudafricana, precisando che l'episodio è avvenuto ieri intorno alle 21.30.
Gli assalitori avrebbero perquisito alcuni clienti e sottratto i loro telefoni cellulari prima di fuggire a bordo di due veicoli non identificati, ha aggiunto la polizia.
Sparatoria a Lwandle: 10 vittime fuori Città del Capo
Dieci persone sono state uccise e altre undici sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nelle prime ore di oggi in un locale di intrattenimento a Lwandle, una township fuori Città del Capo.
Lo ha riferito la polizia sudafricana. Uomini armati sono entrati nel locale all'1.46 e hanno "sparato contro i clienti". Cinque delle vittime sono morte sul posto, ha precisato la polizia.