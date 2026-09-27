Sudafrica, sparatorie nei locali: 27 morti e 26 feriti
Uomini armati con fucili d'assalto nei bar: due sparatorie da incubo in Sudafrica  
Home>Estero

Uomini armati con fucili d'assalto nei bar: due sparatorie da incubo in Sudafrica

Dalla rapina finita in massacro a Johannesburg all'agguato nella township di Città del Capo: la folle notte che riaccende l'allarme criminalità
Un agente del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Johannesburg
Zinyange Auntony / AFP - Un agente del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Johannesburg
sudafrica
di lettura

AGI - Allarme criminalità in Sudafrica, dove i livelli di violenza e l'emergenza sicurezza raggiungono vette sempre più drammatiche. Nella sola notte appena trascorsa si sono verificati due gravissimi episodi di sangue, che hanno trasformato due locali di intrattenimento in teatro di stragi a colpi di armi automatiche, lasciando a terra decine di morti e feriti tra Johannesburg e Città del Capo.

Strage a ovest di Johannesburg: 17 morti in un bar

ADV

Diciassette persone sono state uccise e altre quindici sono rimaste ferite in un attacco compiuto da uomini armati di fucili d'assalto in un bar a ovest di Johannesburg. Lo ha riferito la polizia sudafricana, precisando che l'episodio è avvenuto ieri intorno alle 21.30.

ADV

Gli assalitori avrebbero perquisito alcuni clienti e sottratto i loro telefoni cellulari prima di fuggire a bordo di due veicoli non identificati, ha aggiunto la polizia.

Sparatoria a Lwandle: 10 vittime fuori Città del Capo

Dieci persone sono state uccise e altre undici sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nelle prime ore di oggi in un locale di intrattenimento a Lwandle, una township fuori Città del Capo.

Lo ha riferito la polizia sudafricana. Uomini armati sono entrati nel locale all'1.46 e hanno "sparato contro i clienti". Cinque delle vittime sono morte sul posto, ha precisato la polizia.

ADV