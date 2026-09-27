Singapore, multa di 340 euro per chi mangia sull'autobus
Un panino o i piedi sul sedile dell'autobus: a Singapore scatta la multa da 340 euro  
Home>Estero

Un panino o i piedi sul sedile dell'autobus: a Singapore scatta la multa da 340 euro

La nuova regola sui mezzi pubblici della "città delle sanzioni" fa discutere: verbali salatissimi e stop al cibo a bordo. Fino a 3.400 euro per chi imbratta i veicoli
Valeria Iorio
Autobus di Singapore
ALFONSUS CHERN / ST / SPH Media tramite AFP - ALFONSUS CHERN / ST / SPH Media tramite AFP
singapore
di lettura

AGI - Stretta record per i pendolari di Singapore, dove un semplice spuntino a bordo dell'autobus o i piedi appoggiati sul sedile possono costare centinaia di euro. La celebre "città delle multe" inasprisce ulteriormente le norme sui mezzi pubblici introducendo sanzioni da capogiro per tutelare il decoro e la pulizia sui veicoli della rete urbana.

ADV

Scatta la multa da 340 euro

ADV

I passeggeri che mangiano sugli autobus pubblici di Singapore o appoggiano i piedi sui sedili rischiano ora una multa di quasi 500 dollari di Singapore (340 euro), hanno annunciato lunedì le autorità; si tratta di un ulteriore esempio delle rigide regole in vigore nella cosiddetta "Fine City" (la città delle multe), come riferisce l'agenzia AFP.

Nell'ambito di queste nuove norme, anche "sporcare" un autobus o creare situazioni di pericolo per i passeggeri è punibile con una sanzione fino a 5.000 dollari di Singapore (3.400 euro), ha precisato l'autorità per i trasporti pubblici (LTA).

Cosa si intende per "sporcare" l'autobus?

Le nuove disposizioni non elencano esplicitamente ogni singola infrazione. Tuttavia, secondo i criteri ufficiali della polizia, il concetto di "sporcare" include:

  • Vomitare, urinare, sputare o spargere fluidi corporei su sedili, pavimento o mancorrenti;

  • Imbrattare l'autobus con fango, cibo o grasso.

La città-stato regola severamente gli spazi pubblici, prevedendo già una lunga lista di sanzioni per chi abbandona rifiuti o fuma in aree vietate, il che le è valso il soprannome di "Fine City". Questo appellativo, che può essere interpretato anche come un complimento alla pulizia di Singapore, compare spesso sui souvenir destinati ai turisti.

Singapore ha vietato la vendita di gomme da masticare nel 1992, dopo che alcuni utenti della metropolitana le incollavano sulle porte dei vagoni, interferendo con i sensori e causando ritardi.

Le nuove normative allineano le regole per gli autobus a quelle già vigenti per la rete ferroviaria rapida di Singapore e mirano a creare "un ambiente di trasporto pubblico più sicuro, rispettoso e piacevole", ha dichiarato la LTA. L'autorità ha precisato che i suoi agenti agiranno con "discernimento ed equità", in particolare nei casi che coinvolgono utenti affetti da problemi di salute fisica o mentale.

ADV