Regno Unito, congresso Labour: il piano casa di Burnham

AGI - Si apre oggi a Liverpool il congresso annuale dei laburisti, il primo da quando Andy Burnham ha rilevato il testimone della guida del governo da Keir Starmer il 20 luglio scorso.
I lavori, che andranno avanti fino a mercoledì, si annunciano sotto il segno di un – cauto – ottimismo, con i sondaggi che danno il Labour di nuovo primo partito e il premier determinato a portare avanti la sua agenda di riforme. "La vita migliorerà", ha assicurato al suo arrivo a Liverpool mano nella mano con la moglie Marie-France van Heel.
Piano casa per i giovani e reazioni dei Conservatori
L'ultima proposta va sotto il titolo 'La tua prima casa' ed è uno schema per consentire ai giovani di acquistare una proprietà a condizioni agevolate: con un deposito di solo il 2,5%, si può ottenere un mutuo pari al 20% del valore dell'immobile a tasso zero per i primi cinque anni.
Immediate le critiche dei Conservatori secondo cui gli acquirenti sarebbero spinti a contrarre più debiti e il prezzo delle nuove case salirebbe. Ma Burnham la vede diversamente: "Troppi giovani faticano con il costo degli alloggi e molti di loro perdono la speranza di avere una casa propria", ha sottolineato.
I sondaggi sorridono al Labour ma cresce la pressione interna
Le mosse del premier finora sembrano essere apprezzate dai britannici. Secondo le ultime rilevazioni, i laburisti sono di nuovo il primo partito, al 26,6%, davanti a Reform UK di Nigel Farage al 22,9% e i Conservatori al 19,6%. A luglio, i laburisti erano scesi al 21%, superati da Reform UK al 23%.
Tuttavia non mancano le sfide, anche interne al partito, di chi chiede che agli annunci seguano fatti. Secondo l'ex ministro laburista Tony McNulty, Burnham dovrà iniziare a dare concretezza alla sua annunciata "tabella di marcia decennale per il Regno Unito" nel discorso che farà martedì. Il progetto, ha detto all'Afp, deve andare "oltre TikTok e le buone vibrazioni", in riferimento alla campagna di comunicazione di Burnham sui social network.