Gran Bretagna, allarme esplosivi alla base Usa: arresti

AGI - Massima allerta ed elevata tensione nel Gloucestershire per un incidente nella base aerea di RAF Fairford, utilizzata dalle forze statunitensi. Sul posto è scattato un massiccio intervento delle forze dell'ordine per un allarme legato alla presenza di esplosivi. Le indagini sono state ufficialmente affidate alla polizia antiterrorismo, mentre l'intero perimetro dell'infrastruttura militare è stato blindato.
La polizia antiterrorismo guida le indagini
È la polizia antiterrorismo a guidare le indagini sul grave incidente avvenuto all'interno della base aerea di RAF Fairford, nel Gloucestershire. A riferirlo è la BBC, citando fonti ufficiali di Whitehall. Secondo quanto ricostruito dall'emittente britannica, l'operazione è scattata a seguito di un allarme per la presenza di esplosivi, anche se l'intervento non sarebbe derivato da precedenti informazioni di intelligence.
Attorno all'installazione militare è stato istituito uno stretto cordone di sicurezza. Come riferito dai cronisti sul posto, agenti armati e in completo equipaggiamento antiterrorismo stanno presidiando tutti i punti d'accesso, deviando il traffico e facendo tornare indietro automobilisti e ciclisti. Il perimetro di sicurezza è particolarmente ampio e si estende ben al di fuori del vicino villaggio, oltre la vista delle abitazioni.
Il governo britannico segue l'evoluzione
L'evoluzione della situazione è seguita al massimo livello istituzionale. Il primo ministro britannico, Andy Burnham, viene tenuto costantemente informato sugli sviluppi della vicenda a RAF Fairford. A confermarlo è stato un portavoce del governo di Londra.
Sull'accaduto è intervenuto anche il ministro Wes Streeting con un messaggio diffuso su X, volto a rassicurare l'opinione pubblica e a ringraziare le forze impegnate sul campo: "Possiamo essere rassicurati: i nostri se ne stanno occupando", ha dichiarato Streeting. "Vorrei ringraziare tutte le squadre di emergenza e specialistiche che hanno agito così rapidamente in relazione all'incidente nel Gloucestershire. È esattamente per questo che le nostre squadre di risposta alle emergenze e le Forze armate sono pronte a intervenire 24 ore su 24, sette giorni su sette".
Pur senza fornire ulteriori dettagli sulla natura specifica dell'allarme, le autorità britanniche confermano che le procedure di massima sicurezza restano attive per garantire la protezione dell'area e del personale.