Ucciso il terrorista che rapì Noa, uno dei simboli del 7 ottobre

AGI - L'Idf ha annunciato di avere ucciso l'uomo che il 7 ottobre del 2023 guidava la motocicletta usata per rapire Noa Argamani. "Le Forze di Difesa Israeliane e lo Shin Bet, insieme all'unità Gideonim 33 della Lahav 433, hanno colpito nell'area di Nuseirat ed eliminato Saher Nidal Latfi Sakr, un militante affiliato a organizzazioni jihadiste operanti nella Striscia di Gaza", si legge in una nota.
7 ottobre, le immagini fecero il giro del mondo
Secondo il comunicato, Sakr era entrato in territorio israeliano durante il massacro del 2023 ed era alla guida la moto utilizzata per portare via Noa Argamani e il compagno Avinatan Or dal festival musicale Nova. Quelle immagini avevano fatto il giro del mondo ed erano diventate uno dei simboli della tragedia. Noa è stata poi liberata dalle forze israeliane l'8 giugno del 2024, dopo 246 giorni di prigionia. Avinatan Or, invece, è rimasto in ostaggio di Hamas per 738 giorni, fino al 13 ottobre del 2025. Negli ultimi tempi, sostiene ancora l'Idf, Sakr stava preparando attacchi contro soldati e civili israeliani, in collaborazione con militanti delle ali armate di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese.
Idf: ucciso un comandante di Hamas, tenne in ostaggio nove israeliani
Un comandante di Hamas che ha tenuto in ostaggio nove cittadini israeliani dopo il 7 ottobre è stato ucciso la scorsa settimana in un attacco israeliano nella Striscia di Gaza. Lo dicono l'esercito israeliano e lo Shin Bet in un comunicato. L'attacco di martedì nel nord di Gaza ha ucciso Muhammad Hamad Muhammad Ghabain, che secondo le Forze di Difesa Israeliane era coinvolto nel sequestro di Ziv Berman, Gali Berman, Eitan Mor, Liri Albag, Agam Berger, Matan Angrest, Omri Miran, Keith Siegel e Alon Ohel. Di recente, Ghabain è stato coinvolto nell'organizzazione di attacchi contro truppe e civili israeliani e nel ripristino delle capacita' di Hamas, "in sistematica violazione del cessate il fuoco", affermano le Forze di Difesa Israeliane, aggiungendo che è stato ucciso per "eliminare la minaccia che rappresentava".