Ucraina, la Russia colpisce un centro dati di Starlink a Kiev
Mosca colpisce un centro dati di Starlink a Kiev 
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Mosca colpisce un centro dati di Starlink a Kiev

La struttura si troverebbe a Kosmonova un sobborgo di Kiev e, secondo i resoconti russi, avrebbe fornito supporto all'esercito ucraino
Attacco russo su Kiev - immagine del 25 settembre 2026
Sergei SUPINSKY / AFP - Attacco russo su Kiev - immagine del 25 settembre 2026
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AGI - Ucraina ancora sotto le bombe di Mosca. Un centro di elaborazione dati di Starlink è stato colpito nella notte in un attacco su Kiev. Lo riferisce l'agenzia russa Tass, citando il ministero della Difesa di Mosca. Secondo la stessa fonte, 134 dei 173 droni impiegati nell'attacco sulla capitale ucraina sono stati intercettati.

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Colpito un centro di Starlink in Ucraina

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La struttura colpita si troverebbe a Kosmonova, indicata nei resoconti russi come un sobborgo di Kiev, e avrebbe fornito supporto all'esercito ucraino. Già ieri sera era stato attaccato un altro centro dati, appartenente a Datagroup. Secondo le ricostruzioni russe, l'edificio avrebbe rappresentato un nodo centrale per l'elaborazione e la trasmissione di informazioni dell'intelligence ucraina.

Il rappresentante di Putin è arrivato a New York

Intanto nella notte italiana, Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri, è arrivato a New York per un ciclo di colloqui. Lo scrive la Tass.

Nel pacchetto di aiuti Usa all'Ucraina non ci sono i patriot

Gli Stati Uniti non hanno incluso i missili Patriot per i sistemi di difesa aerea nel nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Tuttavia, l'amministrazione Trump spenderà per gli aiuti l'intera somma di 400 milioni di dollari precedentemente approvata dal Congresso statunitense. Lo riportano RBC-Ucraina e Reuters.

Secondo tre fonti, l'amministrazione del Presidente statunitense Donald Trump si è assunta l'obbligo legale di spendere tutti i 400 milioni di dollari che il Congresso ha approvato alla fine del 2025 per gli aiuti militari all'Ucraina.

All'inizio di questa settimana, erano già stati stanziati 307 milioni di dollari, il che garantisce che i fondi non verranno bloccati. Trump prevede di erogare i restanti 93 milioni di dollari entro la fine dell'anno fiscale, ovvero entro il 30 settembre.

Armi e pezzi di ricambio per veicoli militari

Secondo alcune fonti, le prime consegne sono iniziate questo mese. Comprendono armi offensive, equipaggiamento e pezzi di ricambio per veicoli blindati.

Allo stesso tempo, secondo uno degli interlocutori, il pacchetto di aiuti militari non include missili per i sistemi di difesa aerea Patriot, nonostante la Russia stia bombardando le città ucraine con droni e missili balistici. Reuters ha aggiunto che le forniture rimanenti dovrebbero essere consegnate entro ottobre 2029.

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