L'annuncio di Londra: 'Difenderemo le Falkland con la forza'

AGI - Londra è armata e pronta a difendere le Isole Falkland dall'Argentina, ricorrendo alla forza se necessario. Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Wes Streeting, intervistato dal Sun.
Streeting ha definito le parole del presidente argentino Javier Milei, che ha sostenuto che le isole appartengano all'Argentina, "la solita vecchia propaganda infondata".
Streeting: "Noi abbiamo la capacità di difenderle"
"Non siamo nel 1982. Gli argentini non hanno la capacità di conquistare le Isole Falkland. Noi abbiamo la capacità di difenderle", ha detto il ministro degli Esteri britannico. E ha aggiunto: "Ciò che abbiamo visto da parte del presidente argentino è la stessa cosa che sentiamo dire dagli argentini anno dopo anno: lamentele sulle Falkland e la pretesa che siano loro".
"La questione è stata risolta nel 1982 e rimane la volontà consolidata degli abitanti delle Falkland: la stragrande maggioranza di loro, come sapete, ha scelto di essere britannica, e noi sosteniamo le Falkland". Alla domanda diretta se Londra sarebbe in grado di proteggere militarmente le Falkland qualora l'Argentina vi inviasse navi da guerra, Streeting ha risposto: "Sì". Nel 2013, le Isole Falkland hanno votato per mantenere lo status di territorio britannico con una percentuale schiacciante del 99,8 per cento.