I candidati all'Eliseo a messa da Papa Leone

AGI - Un gruppo di fedeli nutritissimo, in cui non sono mancati personaggi del mondo politico d'oltralpe.
Diverse personalità politiche e vari candidati alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo in Francia, hanno partecipato alla Messa celebrata da Papa Leone XIV a Parigi.
I candidati presenti a Place de la Concorde
Erano presenti a place de la Concorde, i leader del Rassemblement National Marine Le Pen e Jordan Bardella, e i candidati alla presidenza del campo macronista, Gabriel Attal ed Edouard Philippe. Anche il candidato e leader dei Repubblicani, Bruno Retailleau, ha partecipato all'evento.
In tribuna il primo ministro Sébastien Lecornu, il presidente del Senato Gérard Larcher, la presidente dell'Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet e la presidente della Regione Ile-de-France Valérie Pécresse.
Gli altri nomi noti
A place de la Concorde anche l'ex presidente Nicolas Sarkozy, l'ex ministro degli Esteri Dominique de Villepin e l'ex candidato all'Eliseo, Francois Fillon, con la moglie Penelope. Presente al completo la famiglia del magnate del lusso Bernard Arnault, accompagnato dalla moglie e da due dei figli.
I grandi assenti alla Messa del Pontefice
Ampiamente annunciata l'assenza di Emmanuel Macron, Il presidente, aveva invece ribadito nei giorni scorsi la linea istituzionale della laicità di Stato, annunciando che non avrebbe partecipato alle celebrazioni liturgiche. Una posizione apparentemente non condivisa dalla La Premiere Dame di Francia, Brigitte presente in Place de la Concorde.
Non erano presenti neanche il segretario socialista Olivier Faure e Jean-Luc Mélenchon, candidato alla presidenza per LFI, che parteciperanno alla marcia sul clima a partire dalle 17.