Incendi nel Borneo, oltre la metà degli oranghi è in pericolo
Il Borneo brucia e oltre la metà degli oranghi è in pericolo
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Il Borneo brucia e oltre la metà degli oranghi è in pericolo

Gli incendi che stanno devastando l'Indonesia si sono estesi anche all'isola che ospita 13 dei 20 gruppi più grandi rimasti in natura di questa specie animale in via di estinzione
Due oranghi salvati e riabilitati nel Samboja Lestari Orangutan Rehabilitation Center, Borneo
Yasuyoshi CHIBA / AFP - Due oranghi salvati e riabilitati nel Samboja Lestari Orangutan Rehabilitation Center, Borneo
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AGI - Gli incendi che devastano le foreste tropicali del Borneo, in Indonesia, stanno colpendo habitat che ospitano il 52% della popolazione di oranghi, specie in pericolo critico di estinzione.

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Lo ha denunciato l'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), precisando che nelle aree interessate vivono 13 dei 20 gruppi più grandi rimasti.

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Gli incendi in Indonesia

L'Indonesia combatte da settimane contro le fiamme in alcune zone del Borneo e di Sumatra. I roghi hanno generato una soffocante coltre di fumo che si estende sulle isole e sui vicini Paesi di Malaysia e Singapore. "L'esposizione al fuoco e al fumo impone costi fisiologici, comportamentali ed ecologici misurabili agli oranghi negli habitat delle foreste torbiere", ha spiegato l'organizzazione.

Cosa succede agli oranghi

Durante gli episodi di fumo intenso, gli animali mostrano una riduzione delle riserve di grasso pur mangiando e riposando di più. Un fenomeno che suggerisce un maggiore fabbisogno energetico, probabilmente dovuto al lavoro più intenso del sistema immunitario. Alcuni incendi sono stati segnalati anche negli habitat di cinque specie di gibboni a Sumatra e nel Borneo.

Il salvataggio

Secondo un portavoce del ministero delle Foreste, fino a martedì 22 settembre erano stati salvati 100 animali minacciati dai roghi, tra cui 53 oranghi. Gli ultimi dati governativi disponibili indicano oltre 202 mila ettari bruciati nel Paese tra gennaio e luglio. Il progetto Nusantara Atlas stima invece una superficie vicina a 900 mila ettari per il periodo tra gennaio e agosto.

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