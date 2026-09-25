L'hotel che trasforma le valigie abbandonate in orti sul tetto

AGI - Non ci sono solo le valigie che si perdono durante un viaggio. Ci sono quelle che vengono abbandonate, di proposito, negli hotel. Solitamente sono vecchie, usurate e malridotte. Molti turisti le sostituiscono durante la vacanza, comprandone di nuove e lasciando il materiale di scarto all'interno delle loro stanze o affidandole al personale. Un albergo di Tokyo, invece che gettarle via, ha deciso di dare a questi oggetti una seconda opportunità. Una nuova vita 'green', in cui le valigie, anche se fatte di plastica o tela, possono dialogare con la natura e diventare una vera attrazione della struttura
All'hotel Niwa le valigie vengono trasformate in fioriere, utilizzate per coltivare verdure, erbe aromatiche e frutta sul tetto dell'albergo. L'idea fa parte di un progetto chiamato "eco-Niwa", avviato nel 2022 per riutilizzare alcuni degli scarti, soprattutto quelli più voluminosi. Tutto era cominciato dalle foglie che, col passare delle stagioni, si rinnovano nei quattro giardini della struttura. Quelle ingiallite, invecchiate dal tempo, venivano raccolte e trasformate in compost. Da lì la decisione di sperimentare con una piccola coltivazione sul tetto, al quindicesimo piano dell'edificio.
All'inizio, come contenitori per le piante venivano utilizzati vecchi sacchi di juta impiegati per il trasporto del caffè. Ma non funzionavano particolarmente bene. Il problema principale è che trattenevano poca acqua, si deterioravano rapidamente e, spesso, lasciavano fuoriuscire il terreno. Fu il direttore generale dell'hotel ad avere un piccolo lampo di genio, notando per l'eensiema volta alcune valigie lasciate dagli ospiti nell'area destinata ai rifiuti. Le valigie, ben aperte e modellate, sarebbero benissimo potute diventare dei grandi vasi.
Il resto lo hanno fatto il passaparola e i social. Oggi l'Hotel Niwa riceve in media una decina di valigie abbandonate ogni mese. Circa il 90% dei suoi clienti arriva dall'estero e, con il ritorno dei turisti internazionali dopo la pandemia, è aumentato anche il numero dei bagagli lasciati nella struttura.
Come vengono trattate le valigie
Le valigie non vengono naturalmente utilizzate subito ma subiscono un processo di adattamento. L'hotel le conserva per un periodo, dando ai proprietari la possibilità di recuperarle e di cambiare idea. Soltanto quelle che nessuno reclama possono poi finire nell'orto. Non tutte, inoltre, sono adatte. Yoko Takata, che guida il progetto, spiega sul sito dell'hotel come vengano privilegiate quelle in plastica e con le rotelle ancora funzionanti: trattengono bene l'acqua e, grazie a ruote e maniglie, possono essere spostate facilmente sul tetto. Mobilità e resistenza, come nelle migliori pubblicità.
Orti speciali ad alta quota
Il primo raccolto era piuttosto essenziale e molto, molto, giapponese. Le soddisfazioni, per i contadini d'alta quota, sono arrivate dalla Mizuna e dalla Komatsuna, due verdure a foglia molto diffuse nella cucina locale, insieme ad altre più diffuse come menta e lemongrass. L'esperimento però ha funzionato. Negli anni sono arrivati pomodori, peperoni, broccoli, cetrioli, fragole, rosmarino, timo e persino dei piccoli meloni. Ora, in un anno, vengono coltivate complessivamente tra le 30 e le 40 varietà di verdure, erbe aromatiche e frutta. Altra cosa importante: l'hotel non utilizza pesticidi.
Ovviamente il passaggio dall'orto al piatto è automatico con il raccolto che compie soltanto pochi piani prima di arrivare a tavola. Gli ortaggi e le erbe prodotti nelle valigie vengono infatti utilizzati, a seconda della disponibilità, nei due ristoranti dell'albergo. L'Hotel Niwa sottolinea che la produzione non è abbastanza regolare da garantire una presenza fissa nei menu, ma per molti clienti scoprire che una parte degli ingredienti è stata raccolta sul tetto è diventato uno degli aspetti più curiosi dell'esperienza. Altro che chilometro zero.
Un laboratorio di economia circolare e l'arrivo delle api
L'orto nel frattempo si è evoluto diventadndo una sorta di piccolo laboratorio di economia circolare. Alla terra vengono aggiunti il compost ricavato dalle foglie dei giardini e dagli scarti vegetali delle cucine e persino i gusci delle uova servite a colazione, triturati e utilizzati come fertilizzante.
Nel 2024, poi, sono arrivate anche le api. L'idea iniziale era favorire l'impollinazione delle piante, difficile da gestire manualmente soprattutto per colture come zucche e zucchine. Nonostante l'altezza, le colonie si sono adattate e solo nel primo anno sono stati raccolti circa 80 chilogrammi di miele. La produzione viene effettuata tre volte l'anno e il miele viene poi venduto dall'hotel o utilizzato a colazione e per preparare alcune bevande.
Un riciclo necessario in Giappone
Dietro alla trovata delle valigie-fioriera c'è anche un problema più ampio legato all'aumento dei viaggi internazionali. Il bagaglio rotto o non più desiderato può essere costoso e complicato da smaltire, tanto che in Giappone sono nate società specializzate nel suo recupero. L'Hotel Niwa ha deciso ora di trasformare l'esperimento anche in uno strumento educativo. Ad agosto ha organizzato un laboratorio dedicato alle famiglie durante il quale bambini e genitori hanno potuto visitare l'orto sul tetto e costruire una propria fioriera utilizzando una vecchia valigia. Il progetto potrebbe in futuro entrare anche nelle scuole della zona raccontando alle nuove generazioni come una seconda chance non si neghi a nessuno, neanche alle valigie più malandate.