Abusi su minori, ex suora condannata a 20 anni in Argentina

AGI - Un'ex suora cattolica è stata condannata in Argentina a 20 anni di carcere per il caso Provolo, lo scandalo che ha coinvolse un istituto per bambini con disabilità uditiva. Kumiko Kosaka, cittadina giapponese oggi cinquantunenne, è stata riconosciuta colpevole, al termine del suo secondo processo, di violenza sessuale aggravata e di aver coperto sacerdoti accusati di abusi su minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni.
Il caso Provolo e lo scandalo a Mendoza
Il caso Provolo, dal nome dell'Istituto Antonio Provolo di Mendoza, sconvolse l'opinione pubblica argentina quando emerse circa dieci anni fa. Per decenni, secondo le accuse accertate nei processi, numerosi bambini furono vittime di gravi abusi all'interno della struttura.
Nel primo procedimento giudiziario, celebrato nel 2019, due sacerdoti, un giardiniere e un ex chierichetto furono condannati a pene comprese tra i 10 e i 45 anni di reclusione.
Le assoluzioni e il nuovo processo
Le rivelazioni emerse durante il primo processo portarono nel 2023 a un secondo procedimento contro un gruppo di suore e membri del personale femminile, accusati di complicità e di aver coperto gli abusi. Tutte e nove le imputate, inclusa Kumiko Kosaka, furono inizialmente assolte.
Tuttavia, nell'agosto scorso, la Corte Suprema della provincia di Mendoza ha annullato l'assoluzione, aprendo la strada a un nuovo processo che si è concluso con la condanna dell'ex religiosa.
La chiusura dell'istituto e la situazione attuale
Kosaka lasciò l'ordine religioso che gestiva l'istituto dopo le prime denunce. Le accuse portarono successivamente alla chiusura della struttura, diventata uno dei casi più controversi nella storia recente della Chiesa cattolica in Argentina. Attualmente l'ex suora rimane in libertà in attesa dell'eventuale esito dei ricorsi legali, ma le è stato vietato di lasciare la provincia di Mendoza.