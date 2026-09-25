Zelensky: "Trump ha deciso di concederci la licenza per i Patriot"

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che Donald Trump gli ha comunicato l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per la produzione di missili per la difesa aerea Patriot, dopo una serie di ripensamenti sulla questione. "Nel nostro ultimo incontro, il presidente Trump ha sottolineato: 'Sì, ho preso una decisione definitiva. L'Ucraina riceverà le licenze per la produzione di missili Patriot'", ha affermato Zelensky in un messaggio alla stampa.
Patriot: il Cremlino, "monitoriamo
La Russia sta monitorando con attenzione quali paesi intendano fornire, o abbiano già fornito, all'Ucraina licenze per la produzione di armi, oltre alle consegne di armamenti a Kiev. Lo ha dichiarato alla stampa il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Interpellato in merito alla dichiarazione del presidente ucraino, Peskov ha osservato che Trump non ha specificato "chi concederà la licenza". "Zelensky parla molto in questo periodo; pertanto, seguiamo naturalmente le informazioni su quali Paesi concedano determinate licenze e quali armi forniscano, e teniamo meticolosamente conto di tutto ciò", ha affermato Peskov.
Raid russi su Kiev, almeno cinque morti
Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno cinque persone in pieno giorno a Kiev, tra cui un adolescente di 14 anni. Un attacco di droni contro un edificio per uffici, avvenuto in pieno giorno, ha causato almeno quattro morti e sette feriti, tra cui un bambino, secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko.
Questa mattina, mentre gli abitanti della capitale si recavano al lavoro, un altro drone ha colpito un edificio residenziale uccidendo un ragazzo di 14 anni, secondo l'amministrazione comunale. Oltre 30 persone sono rimaste ferite in questi attacchi, ha riferito il sindaco. Zelensky ha riferito che è stato colpito un magazzino utilizzato da McDonald's vicino a Kiev.