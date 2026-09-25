Melania e Peng Liyuan: i look della cena di gala

AGI - Non è passata inosservata, come spesso accade, la mise con cui Melania Trump si è presentata alla cena di Stato offerta da Donald Trump al presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca.
In pantaloni oltre il protocollo
Rompendo il protocollo per le occasioni di gala, la first lady ha preferito i pantaloni al convenzionale abito lungo. La moglie del presidente, ha fatto sapere il suo ufficio, ha indossato una blusa bianca in popeline di cotone Saint Laurent, una fascia da smoking in seta e pantaloni neri in broccato Dolce & Gabbana con motivo a peonia.
Peng Liyuan in lungo e rosso
Rigorosamente in lungo invece, e simbolicamente in rosso, la consorte di Xi, Peng Liyuan. Secondo quanto riporta il South China Morning Post, Peng è nota per preferire gli stilisti cinesi, e Ma Ke è il nome più spesso associato alla first lady cinese. La stilista, originaria della provincia di Jilin, ha dichiarato ai media nel 2014 che, quando disegnava per Peng, non cercava di mettere in risalto nulla in particolare, ma solo di esprimere la sicurezza interiore di chi indossava i suoi abiti.
"Questa è anche la mia visione della qualità e dello spirito del popolo cinese: non c’è bisogno di compiacere gli altri o di essere ostentati", ha affermato Ma. "È una sorta di eleganza discreta".
La maggior parte degli abiti e degli accessori di Peng rimane priva di logo. Anche quando indossa un capo di uno stilista specifico, nessun marchio cinese oserebbe usare apertamente il suo nome per i propri scopi di marketing, un sistema molto diverso da come le first lady americane, britanniche e francesi promuovono regolarmente una varietà di marchi di lusso, preferibilmente provenienti dall’industria della moda del proprio Paese.
Detta le mode
Peng preferisce un approccio più sobrio nelle sue scelte in fatto di marchi di moda, ma l’effetto non è meno potente per i marchi cinesi. Il suo precoce interesse per le silhouette strutturate e gli stili cinesi modernizzati, come il colletto alla coreana, è stato un precursore dell’attuale tendenza di moda neo-cinese della Generazione Z che negli ultimi tre anni ha conquistato la Cina continentale e oltre.