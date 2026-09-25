'Aprire Hormuz in 7 giorni'. Il piano Iran inviato agli Usa
"Finire la guerra e aprire Hormuz in 7 giorni", il piano trasmesso dall'Iran agli Usa 
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"Finire la guerra e aprire Hormuz in 7 giorni", il piano trasmesso dall'Iran agli Usa

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano ai giornalisti a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite
"Finire la guerra e aprire Hormuz in 7 giorni", il piano trasmesso dall'Iran agli Usa
CHARLY TRIBALLEAU / AFP - Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi arriva per l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite presso la sede delle Nazioni Unite a New York, il 22 settembre 2026
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AGI - L' Iran ha fatto recapitare agli Usa un piano per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e iniziare poi colloqui sul programma nucleare.

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Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, in un punto stampa con diversi media tra cui il New York Times.

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Il piano trasmesso agli Usa

"Abbiamo trasmesso un piano agli Stati Uniti attraverso gli intermediari", ha spiegato Araghchi, secondo cui "se determinate condizioni saranno soddisfatte, lo stretto di Hormuz potrebbe essere aperto alla fine del settimo giorno e i colloqui ripartire".

La proposta, ha riferito ancora il ministro degli Esteri iraniano, ricalca sostanzialmente il memorandum d'intesa sottoscritto dalle parti a giugno e poi disatteso.

Nell'arco di una settimana, tutti gli scontri dovrebbero finire, anche in Libano, gli Stati Uniti dovrebbero scongelare 12 miliardi di beni iraniani, rinunciare alle sanzioni sul petrolio iraniano e revocare il blocco navale sull'Iran. L'ultimo giorno, lo stretto di Hormuz tornerebbe navigabile.

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