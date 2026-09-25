L'esercito Usa si prepara per una possibile operazione a Cuba

AGI - L'esercito statunitense starebbe elaborando piani di contingenza per un'eventuale operazione a Cuba. È quanto emerge da un messaggio interno, di cui è entrata in possesso la Cbs, secondo il quale la Riserva delle forze armate Usa starebbe studiando la fornitura al Comando Meridionale, competente per l'area dei Caraibi, di forze di polizia, personale medico e altre unità di supporto entro i prossimi quattro mesi. Sebbene il messaggio non faccia riferimento a Cuba, la richiesta riguarda la pianificazione militare legata all'isola, hanno spiegato a Cbs diversi funzionari statunitensi.
Grande pressione di Trump su Cuba
Nel documento non vi è alcuna indicazione che siano stati ricevuti ordini di dispiegamento per alcuna unità, sottolinea la Cbs, ma la pianificazione giunge in una fase di estrema pressione economica dell'amministrazione Trump sull'isola. Il messaggio non menziona il numero di truppe necessarie nella regione del Southern Command, che comprende l'America Centrale e Meridionale, inclusi i Caraibi. Non viene specificato nemmeno dove le forze potrebbero essere inviate o quale operazione dovrebbero sostenere.
Unità necessarie entro 90-120 giorni
Il documento afferma che il quartier generale della Riserva dell'Esercito sta raccogliendo informazioni dai comandi subordinati sulla possibile disponibilità di sei tipi di formazioni che rientrerebbero sotto l'autorità del Comando Meridionale degli Stati Uniti. Il documento afferma che le unità sarebbero "probabilmente necessarie entro 90-120 giorni" e ordina ai comandi di fornire un riscontro entro il 25 settembre.
Tra le unità previste figurano una brigata di polizia militare, un battaglione del genio e un battaglione di supporto logistico al combattimento, specializzato nel coordinamento di trasporti, approvvigionamenti e manutenzione. Il documento, redatto la scorsa settimana, prevede anche una brigata medica per comandare e coordinare le unità sanitarie, nonché un distaccamento chirurgico e di rianimazione avanzato per fornire interventi chirurgici d'urgenza e cure traumatologiche.