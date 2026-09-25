Morto Copenhaver, fu ferito nell'attentato all'orecchio a Trump

AGI - È morto l'uomo di 76 anni che rimase ferito da un proiettile durante l'attentato a Donald Trump del 2024. Lo ha annunciato lo stesso Trump sui social media: "Jim Copenhaver, un vero patriota americano, ci ha lasciati. Una perdita tremenda!", ha scritto su Truth.
Il ferimento a Butler e il cordoglio di Donald Trump
Colpito al braccio e all'addome, Jim Copenhaver è stato uno dei due partecipanti gravemente feriti da un uomo armato che si era posizionato su un tetto che sovrastava il comizio politico tenutosi a Butler, in Pennsylvania, il 13 luglio 2024. Un altro partecipante, Corey Comperatore, un vigile del fuoco di 50 anni, era rimasto ucciso nell'attacco, mentre Trump era stato ferito all'orecchio.
"Dopo essere stato ferito mentre proteggeva la sua famiglia, Jim ha dimostrato un coraggio straordinario, continuando a lottare con tenacia e mantenendo uno spirito positivo nonostante le inimmaginabili difficoltà", ha dichiarato Donald Trump.
Le cause del decesso e le indagini sull'attentatore
L'avvocato della famiglia Copenhaver non ha specificato la causa esatta della morte, ma il procuratore generale della Pennsylvania, Dave Sunday, ha indicato su X che Jim è deceduto "a seguito di complicazioni legate" alle ferite da arma da fuoco riportate quel giorno.
L'attentatore, identificato come il ventenne Thomas Matthew Crooks, era stato ucciso sul posto dalla scorta presidenziale pochi istanti dopo aver aperto il fuoco.