La promessa di Xi: 'Due panda arriveranno allo zoo di Atlanta'

AGI - Il panda gigante è stato un messaggero di amicizia tra cinesi e americani. A questo proposito, ho una buona notizia. Tra pochi giorni, due panda, Pingping e Fuqua, arriveranno nella loro nuova casa allo Zoo di Atlanta e incontreranno il popolo americano".
Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, all'incontro alla Casa Bianca con il presidente americano, Donald Trump.
Il leader di Pechino: "Qui per coltivare la nostra amicizia"
"Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi Paesi, e sia il popolo cinese che quello americano sono grandi popoli. Mi reco in visita negli Stati Uniti su invito del Presidente Trump per coltivare la nostra amicizia, espandere la cooperazione e promuovere il benessere di entrambi i nostri popoli" ha sottolineato il leader di Pechino durante l'incontro alla Casa Bianca.
"Di fronte ai cambiamenti che oggi attraversano il mondo e la nostra epoca, e che rivestono un'importanza storica, la Cina e gli Stati Uniti - in quanto grandi potenze - si fanno carico della responsabilità storica di promuovere lo sviluppo e il progresso dell'umanità" ha aggiunto, prima di parlare del rapporto che lo lega al suo corrispettivo americano: "Il Presidente Trump e io nutriamo reciproco rispetto. Abbiamo instaurato un rapporto personale e siamo rimasti in contatto. Incoraggiamo i nostri ministeri, come quelli responsabili degli affari esteri, dell'economia, della cooperazione finanziaria, delle forze dell'ordine e degli scambi interpersonali, a intensificare i contatti e sosteniamo i nostri organi legislativi nell'aumentare gli scambi".
L'annuncio: "Invito 100 mila giovani americani a visitare la Cina"
"Come ha accennato il Presidente Trump in precedenza, durante la Seconda Guerra Mondiale, cinesi e americani hanno combattuto fianco a fianco contro l'aggressione fascista. Il popolo cinese non ha mai dimenticato quella parte della storia, né l'ha fatto il popolo americano. La speranza per le relazioni tra Cina e Stati Uniti risiede nel nostro popolo e il suo futuro è nelle mani dei giovani. Sono lieto di annunciare un invito a 100 mila giovani americani a visitare la Cina per scambi e studi nei prossimi cinque anni". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, all'incontro alla Casa Bianca con il presidente americano, Donald Trump.