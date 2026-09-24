Trump accoglie Xi e Peng, massimi onori militari e tappeto rosso

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, e la first lady Melania hanno accolto alla Casa Bianca - con i massimi onori militari e tappeto rosso - il presidente cinese Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan, per il vertice tra i leader delle due potenze. Entrambe le first lady hanno optato per abiti scuri, Melania nero e Peng blu.
Trump prima del vertice, Xi in forma e più forte che mai
"Ieri ho incontrato il presidente Xi all'aeroporto e mi è sembrato forte, pieno di energia e in forma, meglio che mai. La signora Xi, naturalmente, è bellissima!", ha scritto Trump sul suo social Truth.
Trump: Xi primo leader cinese a visitare due volte gli Usa
"Presidente Xi, Signora Peng e membri della delegazione cinese, è un vero piacere darvi il benvenuto nella splendida Casa Bianca. È un grande onore. A maggio abbiamo avuto il grande privilegio di farvi visita a Pechino, dove avete accolto la nostra delegazione con un'ospitalità straordinaria e meravigliosa. Ora, Melania ed io siamo onorati di ospitarvi a Washington, mentre il Presidente Xi diventa il primo leader cinese in assoluto a compiere una seconda visita di Stato ufficiale in America", dichiarato Trump all'incontro alla Casa Bianca.
Trump: "Grande amicizia fondata su rispetto e interessi
"Sin dalla mia prima elezione nel 2016, il Presidente Xi e io abbiamo instaurato un'amicizia - una grande amicizia, davvero - fondata sul rispetto reciproco e sugli interessi vitali dei nostri popoli", ha sottolineato Trump. "Abbiamo trascorso del tempo insieme in ogni parte del mondo: dalla Germania all'Argentina, dal Giappone alla Corea del Sud, da Pechino a Palm Beach, in Florida. Tuttavia, è significativo notare che questo è il nostro primo incontro qui alla Casa Bianca e, come il Presidente Xi ha già potuto constatare, molte cose sono cambiate da quando è stato qui l'ultima volta", ha aggiunto.
Arrivati da Pechino anche i ceo delle grandi aziende
Un piccolo gruppo di amministratori delegati delle grandi aziende cinesi muniti di visto statunitense è arrivato a Washington, viaggiando separatamente dalla delegazione ufficiale del presidente Xi Jinping. Lo riferisce il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post (Scmp), citando diverse fonti a conoscenza dei fatti. Il fatto che ieri con Xi non fossero arrivati anche i vertici delle grandi aziende cinesi aveva dato adito a diverse speculazioni. Gli amministrazioni delegati, riporta il Scmp, sono comunque ancora in attesa di sapere se otterranno un posto alla cena di Stato offerta questa sera da Donald Trump in onore di Xi. "Il protocollo di sicurezza di Pechino è molto diverso", ha affermato una delle fonti, sottolineando che i dirigenti non hanno viaggiato con il seguito ufficiale di Xi nè a bordo del suo aereo, a differenza degli amministratori delegati americani arrivati a Pechino insieme al presidente Donald Trump a maggio.