Trump contro i media: perché il giudice ha riammesso la CNN

AGI - Un importante verdetto giudiziario riapre le porte della Casa Bianca a tre colossi dell'informazione statunitense. Il giudice federale Timothy Kelly, della Corte distrettuale di Washington, ha ordinato all'amministrazione americana di ripristinare immediatamente le credenziali stampa a CNN, MS Now e Politico. Il provvedimento sospende la revoca degli pass di accesso, che era stata decisa direttamente dal presidente Donald Trump nei giorni scorsi. La misura cautelare stabilita dal magistrato ha la forma di un ordine restrittivo della durata di 14 giorni.
Violato il principio del giusto processo
Alla base della decisione del giudice Kelly c'è una violazione delle garanzie costituzionali. Nella sentenza si sottolinea infatti come la revoca dei pass sia avvenuta senza un adeguato processo, privando i giornalisti del loro diritto a ricevere un preavviso e a poter esprimere le proprie ragioni prima di subire un taglio degli accrediti. La regola generale impone che il governo non possa privare i cittadini di un interesse costituzionalmente protetto senza prima garantire loro la possibilità di essere ascoltati.
Lo scontro tra l'amministrazione Trump e i media
La vicenda era esplosa venerdì scorso quando Donald Trump, attraverso un post sulla piattaforma Truth, aveva annunciato il blocco degli accessi per i cronisti delle tre testate, accusate di diffondere "fake news". Soltanto a procedimento legale già avviato la Casa Bianca ha notificato formalmente ai giornalisti la possibilità di presentare ricorso contro la decisione. Questa tempistica ha permesso agli avvocati delle emittenti di muoversi tempestivamente in sede giudiziaria, ottenendo dal tribunale il blocco immediato della misura presidenziale.