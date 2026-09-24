Russia: El Mundo, Mosca prepara attacchi a Francia Spagna Italia

AGI - Una notizia che preoccupa e apre nuovi scenari sul fronte della guerra.
La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo: Francia, Spagna e anche Italia.
La Russia e i possibili attacchi nel Mediterraneo
È quello che riporta il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei.
"Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container; non è affatto difficile", spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano.
La nuova minaccia dal mare
Si tratterebbe di un Gerbera: lungo circa due metri, con un'apertura alare di 2,5 metri, un peso fino a 18 chilogrammi, in grado di raggiungere velocità intorno ai 160 chilometri orari e con un'autonomia dichiarata di 600 chilometri. Una nave mercantile può trasportare diversi di questi droni, che vengono lanciati con molta meno difficoltà rispetto a un Shahed o un Geran, scrive il giornale spagnolo.