Polonia: governo, incendio a stazione Starlink e' sabotaggio

AGI - L'incendio che si è verificato ieri sera nella stazione terrestre di comunicazione satellitare Starlink a Wola Krobowska, a 40 chilometri da Varsavia, è stato un atto di "sabotaggio".
A riferirlo è stato il governo polacco. L'installazione, l'unica del suo genere in Polonia, gestisce la connettività satellitare in tutta la regione, inclusa l'Ucraina.
L'atto di sabotaggio in Polonia
"Questo atto di sabotaggio è stato deliberatamente progettato per disabilitare la stazione e interrompere l'accesso a internet per varie istituzioni, incluso l'esercito ucraino", ha detto il ministro degli Affari digitali, Krzysztof Gawkowski, all'emittente pubblica polacca Tvp Info. La stazione comunque è operativa, ha assicurato.
Il nodo della guerra ibrida
"Ci sono molti elementi che suggeriscono che stiamo affrontando un elemento della prossima fase della guerra ibrida," ha assicurato Gawkowski.
La stazione è di proprietà della società statale di telecomunicazioni Exatel e viene utilizzata, tra le altre cose, per il traffico internet in Polonia e verso l'Ucraina. È inoltre utilizzato dai sistemi SpaceX che forniscono connettività tramite terminali Starlink. Il ministro ha annunciato che è in corso un'indagine. "Molti indizi suggeriscono che si inserisca in questa nuova dottrina russa di attacco", ha spiegato.