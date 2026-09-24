Polonia: governo, incendio a stazione Starlink e' sabotaggio
Polonia, incendio doloso alla stazione Starlink: è sabotaggio
Home>Estero

Polonia, incendio doloso alla stazione Starlink: è sabotaggio

L'installazione, l'unica del suo genere in Polonia, gestisce la connettività satellitare in tutta la regione, inclusa l'Ucraina
Krzysztof Gawkowski
Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Krzysztof Gawkowski
polonia sabotaggio Starlink
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - L'incendio che si è verificato ieri sera nella stazione terrestre di comunicazione satellitare Starlink a Wola Krobowska, a 40 chilometri da Varsavia, è stato un atto di "sabotaggio".

ADV

A riferirlo è stato il governo polacco. L'installazione, l'unica del suo genere in Polonia, gestisce la connettività satellitare in tutta la regione, inclusa l'Ucraina.

ADV

L'atto di sabotaggio in Polonia

"Questo atto di sabotaggio è stato deliberatamente progettato per disabilitare la stazione e interrompere l'accesso a internet per varie istituzioni, incluso l'esercito ucraino", ha detto il ministro degli Affari digitali, Krzysztof Gawkowski, all'emittente pubblica polacca Tvp Info. La stazione comunque è operativa, ha assicurato.

Il nodo della guerra ibrida

"Ci sono molti elementi che suggeriscono che stiamo affrontando un elemento della prossima fase della guerra ibrida," ha assicurato Gawkowski.

La stazione è di proprietà della società statale di telecomunicazioni Exatel e viene utilizzata, tra le altre cose, per il traffico internet in Polonia e verso l'Ucraina. È inoltre utilizzato dai sistemi SpaceX che forniscono connettività tramite terminali Starlink. Il ministro ha annunciato che è in corso un'indagine. "Molti indizi suggeriscono che si inserisca in questa nuova dottrina russa di attacco", ha spiegato.

ADV