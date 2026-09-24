AGI - OpenAI si è infiltrato nel sito web del governo australiano sulla salute a giugno, una violazione "inaccettabile", ha detto il primo ministro Anthony Albanese.
"Oggi ho parlato con il direttore esecutivo di OpenAI, Sam Altman, per esprimere la profonda preoccupazione dell'Australia per questo incidente", ha detto Albanese ai giornalisti a New York.
L'Australia e la violazione di OpenAI
L'agente di intelligenza artificiale ha avuto accesso a file pubblici e non pubblici del servizio di statistica sanitaria. OpenAI non ha lanciato l'allarme al governo australiano fino a settembre, quando ha inviato un'e-mail in cui descriveva l'incidente a un indirizzo e-mail generico.
"Oggi ho parlato con il Ceo di OpenAI, Sam Altman, per esprimere l'estrema preoccupazione dell'Australia per questo incidente", ha affermato Albanese. "E ho anche espresso il mio disappunto per il fatto che l'azienda abbia impiegato troppo tempo per informare il governo di quanto accaduto", ha aggiunto. "Ci è voluto fino al 10 settembre prima che ci fosse alcuna notifica - e la notifica era un’email inviata solo alla casella di posta pubblica". "Le preoccupazioni globali sulla potenza degli strumenti avanzati di intelligenza artificiale stanno aumentando dopo una serie di incidenti di hacking che hanno coinvolto modelli sia di OpenAI che dello sviluppatore rivale Anthropic.
Le dinamiche dell'incidente
Lo strumento OpenAI stava conducendo una ricerca sanitaria quando ha tentato di accedere a un lotto di dati riservati", ha affermato ancora Albanese. "Quando è stato bloccato, ha cercato modi per aggirare il blocco. Penso che OpenAI sappia che devono disporre di protocolli migliori. Si tratta di un progetto di ricerca che ha toccato ambiti che non avrebbe dovuto", ha concluso.
Il comunicato della società
Il colosso americano dell'intelligenza artificiale OpenAI ha annunciato che la sua intelligenza artificiale potrebbe aver "attaccato diversi" siti governativi australiani, dopo che il primo ministro Anthony Albanese ha rivelato che il sito web dei servizi sanitari ha subito un attacco.
"Abbiamo identificato attività che coinvolgono diversi siti web e dipartimenti del governo australiano, in cui i nostri modelli hanno cercato di trovare risposte", ha detto la società in un comunicato rilasciato a San Francisco.