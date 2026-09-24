Netanyahu all'Onu mostra cercapersone fatale a Hezbollah

AGI - Il premier israeliano, Benjamin Netanyanhu, si è presentato al discorso dell'Assemblea generale dell'Onu con un cercapersone, come quelli fatti detonare per uccidere decine di miliziani di Hezbollah e loro familiari. "Israele ha colpito duramente Hamas. Abbiamo inflitto colpi pesanti a Hezbollah. Ricordate i cercapersone? Ve li ricordate?", ha affermato mettendo in mostra con la mano sinistra il piccolo dispositivo nero. "Beh, posso dirvi questo: Hezbollah se li ricorda eccome", ha aggiunto.
Netanyahu mostra un ricevitore di Starlink, "permette libertà all'Iran"
Netanyahu ha mostrato anche un ricevitore Starlink per elogiarne la possibilità di permettere alla popolazione iraniana di connettersi a internet nonostante il blocco da parte delle autorità iraniane. "Noi non abbiamo paura, ma vi dirò chi ha paura: i tiranni di Teheran. Proprio loro, e sapete di cosa hanno più paura? Del loro stesso popolo, il coraggioso popolo iraniano che ha sacrificato così tanto per così tanto tempo. Il regime iraniano teme soprattutto che il suo popolo abbia questo: questo è un dispositivo di comunicazione, Starlink, che consente alle persone di accedere alla verità, di compiere delle scelte, di esercitare la libertà di pensiero e di parola. Ecco perché il regime iraniano spende milioni e miliardi di dollari per censurare Internet", ha detto il premier mostrando l'apparecchio bianco.
"Signor presidente, lascerò questo dispositivo a lei, affinché possa consegnarlo alla delegazione iraniana. Così, quando inevitabilmente diserteranno, anche loro potranno raccontare liberamente la propria storia sui social media", ha aggiunto.