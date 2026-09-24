Melania svela il menù della cena: 'Faremo brindisi per la pace'

AGI - Ingredienti americani con influenze cinesi e un brindisi che richiama la storica visita di Richard Nixon a Pechino del 1972. La First Lady, Melania Trump, ha svelato i dettagli della cena di Stato che il presidente Donald Trump offrirà alla Casa Bianca al leader cinese Xi Jinping e alla moglie Peng Liyuan. Al ricevimento nella East Room parteciperanno le delegazioni ufficiali, esponenti dei governi e leader del mondo imprenditoriale.
La cena si aprirà con un brindisi a base di Schramsberg Blanc de Noir, lo stesso spumante americano servito durante il 'brindisi per la pace' tra Nixon e l'allora premier cinese Zhou Enlai a Pechino.
Cosa prevede il menù
Il menù prevede come prima portata una vellutata di zucca gialla con fricassea di funghi selvatici, pancetta croccante e olio allo scalogno. Seguirà un branzino in crosta di sesamo accompagnato da Pak-Choy brasato, melanzane arrostite e salsa verde alle erbe. Per dessert sarà servito un crémeux alla vaniglia con cuore di confit di amarene, frangipane alle noci e gelato preparato con il miele raccolto alla Casa Bianca.
La scelta del rosso
La serata sarà accompagnata dalle esibizioni del tenore Christopher Macchio, che si è esibito all'insediamento presidenziale del 2025, e di diversi complessi musicali dei Marines e dell'Esercito americano. Gli allestimenti saranno dominati dal rosso, colore dal profondo significato culturale nella tradizione cinese. I tavoli, rivestiti con tessuti rossi, saranno decorati con dalie, ranuncoli e argenteria dorata della collezione della Casa Bianca, insieme al servizio di Stato dell'era Reagan.